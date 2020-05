Gümmer

Nach einem Diebstahl an einem Auto an der Straße Im Lerchenfeld in Gümmer sucht die Polizei Seelze nach Zeugen. Wie sie mitteilte, hatten unbekannte Täter von dem BMW einen Sensor für die Fahrassistenzsysteme entwendet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 0 und 10.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Linda Tonn