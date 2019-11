Seelze

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Mittwoch gegen 15.25 Uhr ein Skoda Kombi auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße in Brand geraten. Wie Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner mitteilte, brach das Feuer im Innern des Wagens aus. Zufälligerweise hatte ein Angehöriger der Ortsfeuerwehr Seelze gerade seine Einkäufe erledigt und sah den Brand. Kurzerhand holte er aus dem Markt einen Zwölf-Kilogramm-Pulverlöscher und begann mit den Löscharbeiten. Kurz darauf traf auch die Ortsfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Leuten ein und löschte den Rest. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand an dem Wagen Totalschaden.

Mitglieder der Ortsfeuerwehr Seelze inspizieren den Motorraum des ausgebrannten Fahrzeugs. Quelle: privat

Von Thomas Tschörner