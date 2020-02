Regenbogenschüler bekommen Friedenspreis für Projekt im Fach Werte und Normen

Seelze

Du kannst du sein – und ich bin ich. Jeder kann und darf glauben, an was oder wen er will. Mit dem Thema Glaubensfreiheit hat sich der dritte Jahrgang der Regenbogenschule während des Werte- und Normenunterrichts rund sechs Monate intensiv beschäftigt und dabei auch Artikel 4 des Grundgesetzes ganz genau unter die Lupe genommen. Für ihr Engagement haben sie am Dienstag den Sonderpreis „70 Jahre Grundgesetz“ erhalten, der anlässlich des Schülerfriedenspreises vergeben wird. Am Mittwoch haben sie ihre Gedanken und Ergebnisse ihrer Arbeit während einer Feierstunde in der Mehrzweckhalle ihren Mitschülern vorgetragen.

Während einer Feierstunde in der Turnhalle erläutern die Drittklässler ihren Mitschülern ihre Gedanken. Quelle: Sandra Remmer

40 Grundschulen testen Werte und Normen

Als eine von 40 Grundschulen nimmt die Regenbogenschule derzeit an einem Testprojekt zum Thema Werte und Normen an Grundschulen teil. Bislang wir das Fach nur an weiterführenden Schulen unterrichtet. Das Niedersächsische Kultusministerium reagiert mit dem Test auf die aktuelle Entwicklung, dass die religiös-konfessionelle Bindung abnimmt und zehn Prozent der Schüler an gar keinem Religionsunterricht mehr teilnehmen. „Ab dem Jahr 2025 soll Werte und Normen grundsätzlich an Grundschulen angeboten werden“, berichtet Jana Rodenbeck. Die Lehrerin unterrichtet den dritten Jahrgang der Regenbogenschule in diesem Fach und hat die Kinder während der vergangenen Monate angeleitet und begleitet.

Glaubst du an Gott?

Am Anfang stand die Frage: Gibt es einen Gott, und glaubst du an ihn? Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich schließlich daraus zwischen Elham und ihrer Mitschülerin Aimée. Während eins der beiden Mädchen erklärt, an Gott zu glauben, glaubt die andere nicht. Was ist richtig? Was ist falsch? „Wir haben immer so viel zu diskutieren, die Stunde ist immer zu kurz“, erzählt Elham. Einig waren sich die Mädchen und Jungen jedoch am Ende alle. „Wir können glauben, was wir wollen“, sagt Damian. „Die Freiheit des Glaubens ist unverletzlich“, zitiert Feysel (8) dazu Artikel 4 aus dem Grundgesetz.

Während einer Feierstunde präsentieren die Drittklässler die Ergebnisse ihrer Arbeit. Quelle: Sandra Remmer

Schüler befassen sich mit Artikel 4

Ihre Gedanken zum Thema Freiheit und Glaube haben die Kinder aufgeschrieben und auf eine selbstgemachte Litfaßsäule geklebt. Ihre Gefühle haben sie zudem szenisch dargestellt, als Standbilder fotografiert und ergänzend auf die Säule geklebt. Danach hat die Litfaßsäule sich auf die Reise durch die Schule begeben und war in jedem Klassenzimmer zu Gast. Jedes Kind hatte dann die Gelegenheit, seine Gedanken zum Thema aufzuschreiben und aufzukleben.

„Die Schüler haben sich mit den Fragen zu Artikel 4 des Grundgesetzes – der Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses – beschäftigt und hierfür ein klares Zeichen gesetzt“, so steht es lobend in der Urkunde, die Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Delegation der Regenbogenschüler am Dienstag während der Preisverleihung in Hannover überreicht hat.

Berufsschüler wollen richtige Säule fertigen

Wo die Litfaßsäule schließlich ihren endgültigen Standort finden soll, darüber müssen die Schüler noch beraten. Per Zufall ist während der offiziellen Feierstunde eine Berufsschulklasse auf die selbst gefertigte Säule aufmerksam geworden, die aus dem Original aus Pappkartons nun eine richtige Säule fertigen und der Grundschule schenken will.

Von Sandra Remmer