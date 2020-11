Seelze/Lohnde

„Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich überlegen, ob ich mich beruflich nicht völlig neu orientiere“, sagt Birgit Arnemann. Seit 31 Jahren betreibt die 57-Jährige ein Kosmetikstudio in Lohnde, und zum ersten Mal plagen sie existenzbedrohliche Sorgen. „Ich bin sehr angespannt“, sagt Arnemann. Grund ist der kürzlich in Kraft getretene Teil-Lockdown, der die Solo-Selbständige mit voller Härte trifft.

Nach dem ersten Lockdown Mitte März hat die Kosmetikerin am 11. Mai wieder geöffnet. „Meine Kunden waren froh, dass sie wieder kommen konnten“, sagt sie heute. Um die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten, hat die Lohnderin ein strenges Hygienekonzept für ihr Studio entworfen. Gearbeitet hat sie nur noch mit FFP2-Maske und Schutzbrille, den gesamten Stuhl nach jedem Kunden neu bezogen sowie die Taktung geändert, um gründlich durchlüften zu können. Kein einziger Fall einer Ansteckung mit Covid-19 seit der Wiedereröffnung im Mai sei ihr bekannt. „Ich habe sogar den Tresen umgestellt, um den nötigen Sicherheitsabstand im Eingangsbereich zu haben“, sagt Arnemann.

Nun steht sie hinter einer Plexiglasscheibe und verbringt den größten Teil des Tages damit, Kunden die für November reservierten Termine abzusagen. „Die meisten reagieren mit Verständnis, aber viele sind auch traurig“, sagt Arnemann. Wie es überhaupt mit der Kosmetikbranche – genauso wie mit zahlreichen weiteren – weiter gehen soll, ist völlig unklar. „Gerade viele junge Kolleginnen haben viel in die Einrichtung und Ausstattung ihres Studios investiert, da bedeutet so ein Verdienstausfall eine Katastrophe“, sagt Arnemann

Fünf statt 20 Trauungen

Nicht durch ein Berufsverbot, sondern durch die Corona-Regeln für Familienfeste stark gebeutelt ist Sarah Sauerbier aus Seelze. Die 37-jährige Mutter von zwei Töchtern hat sich vor rund sieben Jahre als Hochzeitsrednerin selbstständig gemacht. „Diese Selbstständigkeit habe ich mir hart erarbeitet. Es dauert, bis der eigene Name bekannt wird, Buchungen eingehen und das Geld verdienen beginnt“, sagt Sauerbier. Durchschnittlich 20 Trauungen hält sie pro Jahr – dieses Jahr waren es fünf. „Zu Beginn von Corona haben alle noch gedacht, dass legt sich bald wieder“, erinnert sie sich.

Ihre Reden für die Paare hatte zu diesem Zeitpunkt längst geschrieben. Und dann kamen die Absagen – und damit die Ausfälle. „Staatliche Unterstützung bekomme ich nicht, ich habe keine Betriebsausgaben, und für die sind die Hilfen ja gedacht“, sagt Sauerbier, die entweder von zuhause oder in einer kleinen Bürogemeinschaft in Garbsen arbeitet. „Zum Glück habe ich da kaum Kosten“, sagt die selbstständige Rednerin. Die Trauungen, die sie in diesem Sommer trotz Corona betreut hat, waren komplett anders. „Es gab nichts Emotionales, keine Umarmung zur Gratulation“, sagt sie. Und ist überzeugt: „Auf Feiern können Menschen nicht ewig verzichten.“

Hoffnung auf Lockerungen

Für das nächste Jahr hofft sie darauf, dass Lockerungen wieder mehr Trauungen ermöglichen. „Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich als weiteres Standbein auch Trauerreden anbiete, um weiter irgendwie Geld zu verdienen. Aber die Kreativität ist gebremst, wenn die Sorgen zu groß sind“, sagt Sauerbier. Am Ende reichen noch ein paar Monate, um ihre Existenz zu zerstören, befürchtet sie.

Umsatz durch Ausstellungen bricht komplett weg

„Im Frühjahr muss ich die Entscheidung treffen, ob ich weitermache oder nicht“, sagt auch Andrea Coers, die seit 2009 ein Atelier mit angegliederter Malschule betreibt. Seit 2014 hat sie ein kleines Ladengeschäft an der Wunstorfer Straße. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen darf sie derzeit wieder keine Kurse und Workshops anbieten. „Aber auch davor kamen die Teilnehmer zögerlich. Viele sind älter als 50 Jahre, vielen merkt man die Angst vor einer Ansteckung an. Es ist nicht mehr so unbeschwert“, sagt Coers. Einen Großteil ihres Umsatzes erwirtschaftet sie außerdem auf Ausstellungen, auf denen sie Bilder verkauft.

Die seien coronabedingt in diesem Jahr alle ausgefallen. „Rein wirtschaftlich betrachtet hätte ich schon längst zumachen müssen. Seit sechs Monaten arbeite ich eigentlich nur noch für die Miete“, sagt die Künstlerin. Aber einfach so zumachen – das ist eine Entscheidung, die man nur einmal trifft. „Dann kommt man nicht einfach so wieder, das war es dann“, sagt Coers.

Um wenigstens etwas Umsatz generieren zu können, öffnet sie ihr Atelier für jeden, der sich für ein Bild oder eine Keramik interessiert, nach Absprache. Außerhalb der Geschäftszeiten montags und donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr können unter Telefon (01 70) 5 26 35 04 Termine ausgemacht werden. Und niemand muss sich sorgen: „Ein Abstand halten ist problemlos möglich“ sagt Coers.

