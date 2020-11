Teil-Lockdown: Seelzer Gastronomen sehen Zukunft pessimistisch

Seelze

Die beschlossenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung treffen auch die Seelzer Gastronomen hart. „Ich kann das nicht mehr. Ich bin total kaputt“, sagt Asso Ahmad von den Bürgerstuben an der Marienwerderallee. Anfang Juli vergangenen Jahres hat der 46-Jährige das Restaurant in dem Gebäude, in dem auch die Seelzer Schützen ihre Basis haben und in dem außerdem zwei Kegelbahnen und ein Festsaal zu finden sind, übernommen – und seitdem Einiges investiert. „Wir haben Vieles renoviert und auch die Terrasse ganz neu gemacht“, erzählt der Gastronom.

Corona-Sommer läuft super

Das erste Jahr nach der Übernahme sei dann auch sehr gut gelaufen. „Ich war total zufrieden“, sagt Ahmad. Mit Corona kam dann im März der erste Lockdown, einhergehend mit erheblichen finanziellen Einbußen für den Restaurantbetreiber. Neue Hoffnung brachte die Wiedereröffnung im Mai. „Wir haben jeden Sonnabend auf unserer Terrasse gegrillt, das lief super, es war immer gut besucht“, sagt Asso Ahmad. Viele Stammgäste hätten sich im Laufe der vergangenen 18 Monate gefunden.

Ein Tisch bleibt immer frei: Trotz Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln muss Asso Ahmad die Bürgerstuben erneut wegen Corona schließen. Quelle: Sandra Remmer

Gastronomen glauben nicht an Öffnung im Dezember

Mit dem nun beschlossenen Teil-Lockdown steht er wieder vor einem großen schwarzen Loch. „Wir hatten sehr viele Reservierungen für den November, die müssen wir alle absagen“, sagt der gelernte Koch. Lebensmittel, die dafür vorgesehen und längst eingekauft waren, müssen vernichtet werden. „Fleisch kann ich einfrieren, aber bei Gemüse und Fisch geht das nicht“, bedauert der Gastronom. Das der angeordnete Teil-Lockdown nur bis Ende November andauert und er im Dezember wieder öffnen kann, daran glaubt er nicht. „Ich bin mir 100-prozentig sicher, dass wir im Dezember nicht wieder öffnen können“, sagt Ahmad pessimistisch.

An eine Wiedereröffnung im Dezember glaubt auch Engin Sahin vom Restaurant Hafenblick nicht. „Ich hoffe es zwar, aber ich glaube es nicht“, sagt Sahin. Der Gastronom betont aber auch: „Ich stehe hinter der Entscheidung der Kanzlerin.“ Außerdem hätten zeitgleich mit Bekanntgabe der neuen Regeln die Stornierungen begonnen. „Die Leute würden jetzt ohnehin nicht mehr kommen. Da ist es besser, zu schließen und die finanzielle Unterstützung anzunehmen.“ So könnten wenigstens Lohnnebenkosten und Ausgaben für Lebensmittel reduziert werden.

Engin Sahin vom Restaurant Hafenblick setzt auf Hausverkauf und neue Konzepte. Quelle: Sandra Remmer

Hafenwald wird abgesagt

Bislang sei er einigermaßen durch das Jahr gekommen, sagt Sahin. „Wir hatten einen bombastischen Sommer und auch die neu eröffnete Beachbar war ein Volltreffer“, erzählt Sahin. Die für den Winter geplanten Aktivitäten wie den Hafenwald hat er nun aber abgesagt. „Die Kosten, um so etwas herzurichten, sind erheblich. Es ist im Moment sehr dünnes Eis, um etwas zu planen“, sagt der Seelzer Gastronom. Sorgen mache er sich zudem nicht nur um das Weihnachtsgeschäft, sondern auch um die Zeit danach. „Was wird im Januar und im Februar?“, fragt Sahin. Sollte es Änderungen in der Allgemeinverfügung geben, sei er in jedem Fall offen für neue Konzepte. „Wenn draußen etwas geht, dann machen wir eben das“, sagt Sahin.

Wirte hoffen auf Außer-Haus-Verkauf

Für die Zeit der Schließung bleibt ihm erneut nur Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf. „Die Seelzer haben mir unglaublich die Treue gehalten“, sagt er mit Dank. Ebenfalls auf Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice setzt Sofia Mavridis vom griechischen Restaurant Saloniki am Kreuzweg. „Ab Montag bieten wir wieder 10 Prozent Rabatt für Gerichte zum Mitnehmen an“, sagt die Gastronomin. Und fügt hinzu: „Möge Gott helfen, dass es schnell vorbei geht.“

Von Sandra Remmer