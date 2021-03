Südlink durch Seelze: Der Korridor steht jetzt fest

Seelze

Der Korridor für die Stromtrasse Südlink steht fest: Die Bundesnetzagentur hat am Freitag ihre Entscheidung veröffentlicht. Die Kabelstrecke verläuft in Seelze vom Mittellandkanal zwischen Gümmer und Lohnde hindurch, westlich an Almhorst vorbei, weiter zwischen Lathwehren und Kirchwehren um das Forstgebiet herum auf Göxe zu.

Der Korridor entspricht dem Entwurf, wie er in den letzten Anhörungen vorgestellt wurde. Er gibt den Bereich an, in dem die Kabel verlegt werden. Er ist einen Kilometer breit und die verbindliche Richtschnur für die Detailplanung.

