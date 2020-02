Seelze

Ein 48-jähriger Seelzer ist am Sonnabend gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 441, in Höhe des Stadtteils Dedensen, mit seinem Auto samt Anhänger in den Straßengraben gerutscht. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug von einer Windböe erfasst. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, bei dem ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Von Heike Baake