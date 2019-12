Streit um separaten Eingang: SPD und CDU wollen mit Brotkorb-Team sprechen

Seelze

Die beiden großen Fraktionen im Rat der Stadt Seelze, SPD und CDU, haben angekündigt, noch einmal mit dem Team des Seelzer Brotkorbs sprechen zu wollen. Die Mitarbeiter hatten den mit großer Mehrheit gefassten Ratsbeschluss, für die Einrichtung einen separaten Eingang an seinem neuen Domizil an der Schillerstraße schaffen zu wollen, scharf kritisiert und das Raumkonzept in Gefahr gesehen.

Der Brotkorb hatte deshalb eine Änderung des Beschlusses gefordert und angekündigt, sich selbst nach anderen Räumen umsehen zu wollen. Die Stadt will dagegen Räume an der Schillerstraße 2 für den Brotkorb anmieten und eventuell auch kaufen, weil die bisher vom Brotkorb genutzte ehemalige Hausmeisterwohnung am Rande des Schulzentrums für die Erweiterung des Schulzentrums abgerissen werden soll.

Ratsvorsitzender verweist auf lange Planung

„Natürlich kann man auch jeden Ratsbeschluss wieder aufheben, aber nicht nach zwei Tagen“, sagt der Ratsvorsitzende Alfred Blume. Blume verweist auf das lange Verfahren. Der Ortsrat Seelze habe sich schon seit einem halben Jahr mit dem neuen Domizil für den Brotkorb beschäftigt, sagt Blume, der auch Seelze Ortsbürgermeister ist. Wichtig sei gewesen, eine einvernehmliche Lösung zu schaffen. „Wir wollten alle Interessen berücksichtigen und die Bedenken aller Beteiligten ausräumen.“ Denn die Wohnungseigentümtergemeinschaft (WEG) hatte die Ansiedlung der Einrichtung für Bedürftige mit Sorge gesehen.

Kritik am Brotkorb-Vorsitzenden

Nachdem der Brotkorb-Vorsitzende durch den Ratsbeschluss sein Raumkonzept gefährdet sah und indirekt bereits mit der Auflösung der Einrichtung drohte, die rund 650 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, müsse nun erneut eine Lösung gefunden werden. „Dabei hatten wir die eigentlich schon.“ Blume kritisiert, dass Brotkorb-Chef André Meyer als Mitglied des Ortsrates Seelze und Fraktionschef von Die Linke im Rat der Stadt alle Chancen gehabt hätte, sein Anliegen in den politischen Gremien zu Gehör zu bringen. Diese Chance habe Meyer nicht genutzt. „Wir hatten die Lösung schon, haben aber schon ganz andere Probleme in der Stadt gelöst und werden das jetzt auch noch lösen“, zeigt sich Blume optimistisch.

SPD-Fraktion hätte Änderungsantrag erwartet

Die vom Brotkorb favorisierte Lösung, den vorhandenen Eingang für sechs Monate zu nutzen und nach dieser Probezeit Bilanz zu ziehen, wäre für alle Beteiligten die schlechteste Alternative gewesen, sagt SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff. Denn die vom Brotkorb gewünschte Planungssicherheit hätte es damit nicht gegeben. Im schlechtesten Fall hätte die Hilfseinrichtung ihre Arbeit gleich zweimal in kurzer Zeit neu justieren müssen – direkt nach dem Umzug und dann eventuell ein weiteres Mal sechs Monate später. „Der Brotkorb hätte so oder so auf den jetzt beschlossenen Fall vorbereitet sein müssen“, sagt Masthoff. Deshalb habe die SPD eigentlich einen Änderungsantrag von Meyer erwartet. Dieser sei aber nicht gekommen. Ohnehin seien deutliche Aussagen des Brotkorb-Chefs erst sehr spät gekommen. Nun müsse gesehen werden, wie es weitergeht. Dabei ginge es um die Frage, wie kompromissbereit alle Beteiligten seien.

CDU will weniger Emotionen

Im Ausschuss für Ordnung und Soziales solle das Thema noch einmal auf die Tagesordnung kommen, sagte der Vorsitzende Gerold Papsch ( CDU). „Wir müssen sehen, wie man damit umgeht.“ Es sei nicht geschickt, jetzt noch einmal alles auf den Kopf zu stellen, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms. „Ich wünsche mir, dass die Emotionen herausgenommen werden.“ Letztlich seien alle dicht beisammen. Denn der neue Eingang für den Brotkorb sei in seiner Lage nicht fest beschlossen, er könne auch einige Meter weiter im Bereich einer Art Terrassentür eingebaut werden. Damit würde der Kundenstrom durch den Besprechungsraum und nicht, wie vom Brotkorb-Team moniert, durch das Lager laufen. Mit ein bisschen guten Willen sei dies lösbar.

Willms hält Vorwürfe an Politik für unfair

Es sei unfair von André Meyer, die Politik zu kritisieren. Denn der Brotkorb hätte sich jederzeit an die Fraktionen wenden können. Dies habe er jedoch nicht getan. Willms ist überzeugt, dass auch jetzt noch alle Fraktionen bereit seien, mit der Hilfseinrichtung zu reden. „Wir werden es hinkriegen, den Seiteneingang und die Durchreiche vernünftig zu gestalten“, ist auch der CDU-Fraktionschef optimistisch.

Von Thomas Tschörner