Seelze

Um einen freien Parkplatz an der Straße An der Bredenbreeke soll es am Sonnabendabend einen heftigen Streit zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem 17-Jährigen gegeben haben. Nach Angaben der Polizei hat der unbekannte Opelfahrer um 20.30 Uhr einem 17-jährigen Beifahrer in einem Golf mehrfach durch die geöffnete Scheibe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt Nasenbluten.

Außerdem soll der unbekannte Angreifer kräftig gegen die Fahrertür des Golf getreten haben. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an. Das Kennzeichen des Opel ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05137) 8270 bei der Polizei zu melden.

Von Sandra Remmer