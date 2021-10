Seelze

Coronabedingt dauerte es bis zu diesem Wiedersehen etwas länger: Am Rande einer Tagung hat der Chef des Seelzer SPD-Ortsvereins Reinhold Heinz in Berlin Patrick Schakel vom befreundeten Ortsverein der Seelzer Partnerstadt Schkeuditz in Sachsen getroffen.

Schakel gratulierte dem Seelzer Sozialdemokraten zum Ergebnis bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen. „Zudem freute er sich über Sieg bei den Bürgermeisterwahlen für den SPD Kandidaten Alexander Masthoff“, schildert Reinhold Heinz.

Jubiläum der Partnerschaft fiel aus

Zur Sprache kam bei dieser Gelegenheit auch das pandemiebedingt ausgefallene Treffen zum 30-jährigen Jubiläum der Städtefreundschaft. Das hätte nämlich 2020 gefeiert werden sollen – seit 1990 ist Schkeuditz Partnerstadt von Seelze. SPD-Mann Heinz kündigte in Berlin an, dass eine Seelzer Delegation in den kommenden Monaten nach Schkeuditz fahren wird, um das gemeinsame Jubiläum der Freundschaft nachzufeiern.

Von Simon Polreich