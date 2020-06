Seelze startet Fotowettbewerb zum Stadtradeln

Seelze

Nicht nur mit den gefahrenen Kilometern, auch mit den schönsten Strecken und Momenten können die Seelzer in diesem Jahr beim Stadtradeln einen Preis gewinnen. Die Stadt Seelze ruft die Teilnehmer dazu auf, den schönsten Moment mit der Kamera festzuhalten und einzusenden. Als Preis winkt eine Fahrradtasche.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen will, schickt sein Bild per E-Mail an seelze@ stadtradeln.de. Die besten Einsendungen werden dann mit Angabe des Namens auf der Homepage der Stadt unter www.seelze.de veröffentlicht. „Die Seelzer Stadtradler können so ihre Eindrücke beim Radfahren mit anderen teilen“, sagt Luisa Terres vom Fachbereich Bau und Umwelt. Die Stadt bittet alle Teilnehmer darum, den Ort der Aufnahme sowie ihre Einwilligung zur Veröffentlichung anzugeben und bei Fotos mit abgebildeten Personen von allen Beteiligten eine ausdrückliche Zustimmung für die Veröffentlichung auf der städtischen Internetseite einzuholen.

Seit Sonntag, 7. Juni, können Radler wieder Kilometer sammeln und so ihren ökologischer Fußabdruck verbessern. Bereits zum achten Mal ruft die Obentrautstadt in Kooperation mit dem ADFC Garbsen-Seelze und der Region Hannover zum Stadtradeln auf. „In den nächsten drei Wochen heißt es deshalb wieder für die Fahrt zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder in der Freizeit: Umsteigen vom Auto, Aufsteigen aufs Rad und fleißig Kilometer sammeln“, sagt der städtische Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz.

Kontaktbeschränkungen einhalten

Gemeinsame Veranstaltungen oder Touren gibt es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aber nicht. Wer noch auf der Suche nach einer geeigneten Radtour ist, findet unter stadtradeln.de neun Vorschläge. Neben privaten Radlern sind Vereine, Betriebe, Kirchen, Schulklassen, Nachbarschaften und die Politik herzlich eingeladen, sich zum Fahrradfahren in virtuellen Teams zusammenzufinden.

Weil die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelten, müssen die Kilometer nicht in Teams, sondern können auch allein zurückgelegt werden. Die engagiertesten Teilnehmer und Gruppen des Stadtradelns werden wie in den vergangenen Jahren ausgezeichnet.

In wenigen Schritten können sich Interessierte kostenlos im Internet auf der Seite stadtradeln.de anmelden. Bei weiteren Fragen können sie sich unter Telefon (05137)828417 oder (05137)828436 sowie per Mail an seelze@ stadtradeln.de an die Stadt Seelze und unter Telefon (05131)55784 an Werner Meyer vom ADFC Garbsen/ Seelze wenden.

Von Sandra Remmer