Stadtbibliothek Seelze ist geschlossen – Mitarbeiter bereiten Lesetüten vor

Seelze

Die Seelzer Stadtbibliothek ist erneut geschlossen. Anders als in den anderen Bundesländern werden Bibliotheken in Niedersachsen als Freizeit- und nicht als Bildungseinrichtungen eingestuft und fallen von daher unter die Angebote, die derzeit zur Eindämmung der Corona-Pandemie verboten sind. „Wir machen das Beste daraus“, sagt Leiterin Sabine Langbehn. Da der Hauptteil ihrer Arbeit ohnehin hinter den Kulissen stattfinde, sei der Unterschied auch nicht so groß.

Sie nutze die Zeit, um neue Ideen zu entwickeln, sagt Langbehn. Eine davon ist zum Beispiel die Büchertüte. Getreu dem Motto „Wir lesen zuhause“ hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Kristin Rohde braune Papiertüten in unterschiedlichen Größen zu verschiedene Themenschwerpunkten zusammengestellt. „Beauty und Style“, „Koch mich“, „Herbstzeit mit Kind und Liebe“, „Herz und Schmerz“ sind Themen, zu denen Bücher, Spiele und Zeitschriften zusammengepackt wurden. Wer Lust auf eine solche Tüte hat, kann sie unter Telefon (0 51 37) 945 59 oder per E-Mail an stadtbibliothek.seelze@htp-tel.de bestellen und sich dann von deren Inhalt überraschen lassen. Verraten sei nur, dass mindesten vier Medien darin enthalten sind – vom Buch über die DVD bis zum Gesellschaftsspiel ist alles dabei. Die Übergabe der Tüten erfolge nach Terminvergabe ganz kontaktlos, so Langbehn. Möglich sei auch, sich eine Tüte nach persönlichen Wünschen zusammenstellen zu lassen. „Wenn jemand sagt, er braucht eine Gartentüre, dann mache ich ihm auch die fertig.“

Buchausgabe mit Termin ist weiter möglich

Aber auch die ganz normale Buchausleihe ist in der Stadtbibliothek weiterhin möglich – nur eben ein wenig anders. Unter bibkataloge.de/seelze kann jeder interessierte Leser den gesamten Bestand der Bibliothek online einsehen und sich seinen Wunschtitel vormerken lassen. Nach telefonischer Terminvergabe kann er dann in die Goethestraße kommen, klingeln und seine Bücher durch eine Schleuse in Empfang nehmen. Außerdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Bücher und andere Medien online auszuleihen und mit einem digitalen Endgerät zu nutzen. „Insbesondere Zeitschriften sind online sehr stark nachgefragt“, sagt Leiterin Langbehn.

Video: So funktioniert die Onleihe in der Stadtbibliothek

https://www.youtube.com/watch?v=QrTRlThiJSE

Bestand wird stets erweitert

Freuen dürfen sich Nutzer der Bücherei auch auf ständig neue Titel, denn der Bestand werde permanent aufgestockt und ergänzt, versichert die Leiterin. „Mein Etat ist noch nicht erschöpft, und so schaffen wir weiterhin neue Bücher, Sachbücher und Gesellschaftsspiele an.“ Große Hoffnung darauf, schon bald wieder öffnen zu dürfen, habe sie allerdings nicht. „Wenn es gut läuft, vielleicht am 11. Januar.“ Bis dahin also bleibt die Arbeit hinter den Kulissen die hauptsächliche Tätigkeit des insgesamt vierköpfigen Teams. „Jetzt kommen wir auch mal dazu, das zu tun, was sonst immer liegen bleibt und wofür keine Zeit bleibt.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer