Seelze

Die zehnjährige Marla kann es kaum glauben. „Mama, dürfen wir wirklich wieder in die Bücherei gehen? So richtig?“, fragt die Fünftklässlerin ihre Mutter Sophia Schaldach auf dem Weg von Seelze-Süd in die Goethestraße. Rund vier Monate lang war die Stadtbibliothek aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, am Dienstag haben sich Mutter und Tochter nun zum ersten Mal wieder auf den Weg in die Kernstadt gemacht, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen.

„Schön, dass Sie wieder da sind“. „Wir freuen uns sehr“. „Endlich können wir wieder Nachschub zum Lesen holen“ – das waren die Sätze, die Büchereimitarbeiterin Kristin Rohde am Montag am meisten gehört hat. „Die Leute waren allesamt froh, endlich wieder kommen zu können. Viele Kinder hatten ein regelrechtes Strahlen in den Augen und haben sich über die Bilderbücher hergemacht“, sagt Rohde. Manche Leser hätten sich auch verblüfft gezeigt, dass die Bücherei wieder öffnen darf – und auch Sorge geäußert, dass dieser Zustand schnell wieder vorbei sein könnte.

88 Seelzer kommen am ersten Tag

„Wir waren selbst überrascht, als der Anruf kam, der uns mitgeteilt hat, dass wir unabhängig von der Inzidenz wieder öffnen dürfen“, sagt Rohde. 88 Seelzer seien gleich am ersten Tag gekommen, berichtet Büchereileiterin Sabine Langbehn. Ganz wie früher ist es aber natürlich noch nicht. Nach wie vor gelten die sogenannten AHA-Regeln, und nicht mehr als sechs Leser gleichzeitig dürfen sich in den Räumen aufhalten. Auch das Schmökern und Lesen in der Bücherei bleibt vorerst untersagt, die Medien müssen mit nach Hause genommen werden.

Kristin Rohde und Sabine Langbehn haben während des Lockdowns einiges in der Bücherei umgeräumt. Quelle: Sandra Remmer

Die lange Zeit des Lockdowns haben Langbehn und ihr Team auch für einige Umräumarbeiten in der Bibliothek genutzt. So haben zum Beispiel Sachbücher und Jugendbücher ihre Plätze getauscht, und junge Leser ab neun Jahren haben nun ihren eigenen Bereich. Außerdem haben die Büchereimitarbeiter fleißig Büchertüten gepackt, die nach Terminvergabe kontaktlos abgeholt werden konnten. „Langweilig war uns nicht“, sagt Langbehn. „Telefonieren, Mails bearbeiten, Ausleihe zusammenstellen“, beschreibt sie den Ablauf der vergangenen Wochen.

„Onleihe“ wird immer beliebter

Auch wenn zahlreiche Leser der Bücherei während des Lockdowns die Treue gehalten haben, spricht Langbehn von einem deutlichen Rückgang der Zahlen. „Im Januar 2020 hatten wir 1366 Besucher, im Januar dieses Jahres waren es 299 Kontakte“, sagt Langbehn. Im Februar habe es sich ähnlich verhalten, gezählt wurden im vergangenen Jahr 1407 Besucher, dem gegenüber stehen aktuell 322 Kontakte.

Weiterhin stark zu nehme die Zahl der Leser, die das Angebot der „Onleihe“ nutzen. Während im Januar vergangenen Jahres 451 Menschen für dieses Angebot angemeldet waren, ist die Zahl ein Jahr später schon auf 750 registrierte Nutzer gestiegen.

Von Sandra Remmer