Seelze

Die Stadt Seelze versteigert bis Sonnabend, 20. Juli, insgesamt 40 Fahrräder im Internet. Auf der Website www.zoll-auktion.de können Höchstbietende die Fundsachen erwerben.

In dem Online-Auktionshaus, das nicht abgeholte Fundsachen von Bund, Ländern und Gemeinden versteigert, stehen 14 Damen- und acht Herrenfahrräder sowie zehn Mountainbikes, drei Trekkingräder, zwei BMX-Räder, ein Jugend-Mountainbike und drei Kinderfahrräder aus dem Bestand des Fundbüros der Stadt Seelze zum Verkauf.

Onlinebieter müssen sich vorab registrieren

Die Auktionen für 39 dieser Fahrräder enden am Sonnabend, 20. Juli, in der Zeit von 13 Uhr bis 18.30 Uhr. Das Bieterverfahren für ein höherwertiges Mountainbike endet bereits am Donnerstag, 18. Juli, um 18.20 Uhr.

Die Zollauktion ist eine von der Bundeszollverwaltung im Internet angebotene Form einer Versteigerung. Die Artikel werden zu einem Mindestgebot zur Versteigerung angeboten. Für die Abgabe von Geboten ist unter www.zoll-auktion.de eine kostenlose Registrierung erforderlich. Unter einem Pseudonym können Interessierte ihre Gebote auf die gewünschte Ware abgeben. Zugelassen sind ausschließlich Bieter ab 18 Jahren.

Fundbüro ist auch per E-Mail erreichbar

Interessierte können dem Fundbüro auch eine E-Mail schicken an buergerbuero@stadt-seelze.de.

Von Sandra Remmer