Seelze

Faszinierende Shows und Lichtkünstler, viele tolle Aktionen der Geschäftsleute und zum Abschluss ein beeindruckendes Feuerwerk: Auf all das können sich die Besucherinnen und Besucher beim Seelzer Lichtermeer am Freitag, 19. November, von 16.30 bis 21 Uhr freuen. Nachdem das beliebte abendliche Einkaufserlebnis im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, zeigt sich Carsten Fricke vom Seelzer Stadtmarketing in diesem Jahr vor allem aufgrund der seit dem 7. Oktober geltenden Verordnung für Herbst- und Weihnachtsmärkte zuversichtlich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Seelzer Lichtermeer auf guter Grundlage planen können“, sagt Fricke. Die neue Verordnung gäbe sowohl der Stadt als auch der Verein für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) als Mitveranstalter die notwendige Planungssicherheit – auch wenn gewisse Auflagen eingehalten werden müssen.

Stadt stellt Bändchen zur Verfügung

Beim Kauf von Speisen und Getränken an den einzelnen Ständen gilt die 3-G-Regel. „Um die zu kontrollieren gibt es beim Seelzer Lichtermeer eine einfache Lösung“, sagt Carsten Fricke. Alle Besucherinnen und Besucher, die sich einmal als getestet, geimpft oder genesen ausgewiesen haben, bekommen ein Erkennungsbändchen, das sie an jedem weiteren Stand vorzeigen können.

Gleichzeitig ermöglichen die Bändchen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zum Bühnenprogramm, das auf dem Rathausplatz und am Kreuzweg geplant ist. Die Stadt Seelze habe sich dazu bereit erklärt, diese Erkennungsbändchen kostenlos zur Verfügung zu stellen, sagt Fricke.

Besucherinnen und Besucher sollen sich während des Lichtermeers ungezwungen und frei und ohne Einschränkungen bewegen können. „Wir bitten alle Anwesenden lediglich, einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Gruppen zu halten und in beengten Situationen sowie Innenräumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, sagt Fricke.

Feuerwerk als krönender Abschluss

Stadt und HGS planen das Seelzer Lichtermeer mit vielen Attraktionen für die Besucher. Quelle: Privat

Derzeit bereiten die HGS-Mitglieder Manfred Waller von Schreibwaren Petri & Waller und Rolf Zikowsky von Rilling & Partner sowie Carsten Fricke als Mitglieder der Planungsgruppe mit vielen weiteren Geschäftsleuten und Gastronomiebetrieben das Programm vor.

„Auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam eine große Vielfalt für alle Altersgruppen erreichen – und wie immer ist der Eintritt zu allen Programmpunkten des Seelzer Lichtermeers frei“, sagt Fricke.

Konkretes Programm im November

Zahlreiche Geschäfte werden dann in der für den Autoverkehr gesperrten Innenstadt mindestens bis 20 Uhr geöffnet bleiben und bereiten viele attraktive Angebote für ihre Kundinnen und Kunden vor. Dazu gesellen sich faszinierende Stelzenläufer und weitere Walkacts sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm aus Musik und Shows. Darüber hinaus können sich die Besucherinnen und Besucher auf viel Kulinarisches wie Flammkuchen, Schmalzkuchen, Winzer-Glühwein und Feuerzangenbowle freuen. Als Höhepunkt soll erneut ein großes Feuerwerk das Seelzer Lichtermeer auch in diesem Jahr beenden.

„Vieles ist bereits gesichert – doch das genaue Programm stellen wir voraussichtlich Anfang November vor, wenn alles möglichst komplett ist“, sagt Fricke.

Von Sandra Remmer