Seelze

Nach dem Ärger um die neue Regelung für Straßenreinigungsgebühren lenkt die Stadt Seelze teilweise ein: Die Verwaltung hat angekündigt, betroffenen Grundstückseigentümern im Einzelfall bei der Berechnung und Aufteilung der Kosten zu helfen. Allerdings wird sich in diesem Jahr grundsätzlich nichts an dem Verfahren ändern.

Berechnungsgrundlage wird geändert

Wie berichtet, kassiert die Stadt Seelze nach der Änderung der Gebührensatzung für 2021 jetzt bei gemeinschaftlichem Grundstückseigentum nur bei einem der Miteigentümer ab – dieser soll sich das Geld von den anderen Besitzern wiederholen und die Höhe der jeweiligen Kosten selbst berechnen. Den Zahlenden hat die Verwaltung per Zufallsprinzip ausgewählt. Nach Zusendung der Bescheide waren bei der Verwaltung jedoch zahlreiche Nachfragen und Einwände von Anwohnern eingegangen.

Gesamtschuldner muss zahlen

Nötig sei das neue Verfahren, weil die Grundstücke nun mit dem sogenannten Quadratwurzelmaßstab veranschlagt würden, erklärt Stadtsprecher Carsten Fricke. Anders als bei dem bisher gültigen Frontmetermaßstab, bei dem die Grundstückslänge entlang der Straße entscheidend ist, werde nun die Gesamtfläche als Berechnungsgrundlage herangezogen. Laut Fricke muss daher für jedes Grundstück – auch für eines im Gemeinschaftseigentum – eine separate Gebühr ausgewiesen werden. Eine gemeinsame Veranlagung sei nicht mehr zulässig. Die Aufteilung der Gebühren für Flächen im gemeinschaftlichen Eigentum verursache erheblichen Verwaltungsaufwand, und am Ende ergäben sich oft sehr geringe Beträge für den Einzelnen, sagt der Stadtsprecher. Daher habe die Stadt sich in diesen Fällen für einen Gesamtschuldner entschieden. Dieser könne die anteiligen Beträge von den anderen Miteigentümern zurückfordern.

Private Einigung ist oft schwierig

In der Praxis gestaltet sich dieses Prozedere jedoch schwierig. „Ich weiß nicht einmal, wer die anderen Eigentümer sind. Und aus Datenschutzgründen wird mir das im Rathaus auch nicht mitgeteilt“, beklagt etwa Eckhard Theel aus Seelze-Süd, einer der Betroffenen, die zunächst die Gesamtsumme zahlen sollen. Die Stadt hält daran fest, dass das gewählte Verfahren rechtlich nicht zu beanstanden sei. Rückmeldungen hätten bestätigt, dass die private Einigung in vielen Fällen unproblematisch verlaufen sei, heißt es. Weil es aber auch Anwohner gebe, für die das Einfordern der ausgelegten Gebühr aus unterschiedlichen Gründen – wie zum Beispiel unbekannte Miteigentümer – eine große Herausforderung darstelle, könnten diese sich nun mit der Bitte um Unterstützung an die Fachabteilung im Rathauses wenden. Die Verwaltung werde dann prüfen, wie und ob im Einzelfall geholfen werden kann.

Stadt prüft alternative Lösung

Für eine dauerhafte und möglichst bürgerfreundliche Lösung prüft die Stadt für das Jahr 2022 alternative Vorgehensweisen. Soweit erforderlich, wird es dann auch eine neue Beschlussvorlage für den Rat geben.

Von Sandra Remmer