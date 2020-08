Seelze

Vier neue Auszubildende haben am Montag ihre Ausbildung im Rathaus Seelze begonnen. Unter ihnen ist auch der 30-jährige Stadtinspektoranwärter David Vantoch, der dort sein duales Studium absolviert. Aufgrund seines neu erlangten Beamtenstatus musste er auch gleich seinen Diensteid abgelegen.

„Das Auswahlverfahren in Seelze hat sich massiv von den anderen abgehoben“, berichtete Vantoch. Das Assessment-Center sei viel persönlicher gewesen als Auswahlgespräche im Beisein von Psychologen in anderen Kommunen. In Seelze habe er gleich die Menschen kennengelernt, mit denen er während seiner dreijährigen Ausbildungszeit zu tun haben wird. Nicht zuletzt die positive Atmosphäre im Rathaus habe ihn überzeugt.

Verstärkung ist willkommen

Auch Nigar Günes aus Langenhagen hat das Betriebsklima im Rathaus überzeugt. „Ich habe früher auch einmal in Seelze gewohnt und kenne die Stadt“, erzählte die junge Frau, die eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten angetreten hat. Gemeinsam mit Nick Detsch und Patrick Sauer wird sie nun verschiedene Abteilungen durchlaufen. „In der Stadtverwaltung habe ich einen Job mit geregelten Arbeitszeiten und einer sicheren Zukunftsperspektive“, begründete Sauer seine Berufswahl. „Wir freuen uns über Verstärkung“, sagte Bürgermeister und Rathauschef Detlef Schallhorn und hob zudem die bunte Mischung der Auszubildenden hervor. Wie in den Jahren zuvor reiche das Spektrum dabei vom Schulabsolventen bis zur Nachwuchskraft mit Berufserfahrung in anderen Bereichen.

Bei einer Schulung am Dienstagmorgen geben die erfahrenen Azubis den Neuzugängen viele Tipps. Quelle: Sandra Remmer

Erste Aufgaben ab Mitte September

Nach ihren Einführungswochen am Niedersächsischen Studieninstitut übernehmen die angehenden Verwaltungsangestellten bereits ab Mitte September erste Aufgaben in der Stadtverwaltung. Einen ersten Eindruck von ihrem neuen Arbeitsplatz bekamen die Auszubildenden am Montag bei einer Führung durch das Rathaus. Eine anschließende Stadtrundfahrt verschaffte ihnen einen ersten Überblick über die Seelzer Ortsteile. „Wir haben uns den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr dafür ausgeliehen, um den entsprechenden Abstand im Auto einhalten zu können“, sagte Ausbildungsleiter Daniel Herberg, der seine Karriere in der Verwaltung einst selbst im Seelzer Rathaus begann. „Alle vier neuen Auszubildenden werden in den kommenden Jahren in etlichen Bereichen des Rathauses eingesetzt und deren Aufgaben gut kennenlernen.“ Am Dienstagmorgen erfuhren die angehenden Verwaltungsfachleute bei einer Schulung Verschiedenes zum Verhaltenskodex am Arbeitsplatz und erhielten zudem Tipps von Lehrlingen, die ihre Ausbildung bereits vor zwei Jahren begonnen hatten.

Bewerbungsfrist für 2021 hat begonnen

Während die vier neuen Azubis gerade ihre Lehre starten, hat bereits die Bewerbungsfrist für das nächste Ausbildungsjahr begonnen, sagte Herberg. Noch bis Mittwoch, 30. September, nimmt die Stadt Bewerbungen entgegen. Alle wichtigen Informationen zur Ausbildung und das Onlinebewerbungsformular sind auf www.azubi.seelze.de verfügbar. Einen weiteren Einblick in die Ausbildung gibt der Imagefilm „Ausbildung bei der Stadt Seelze“, der sowohl auf der städtischen Homepage als auch auf der Onlineplattform Youtube zu finden ist.

Von Sandra Remmer