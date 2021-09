Seelze

Sie helfen armen und hungrigen Mitbürgern – jetzt brauchen sie selbst Hilfe. Die Lebensmittelausgabe Seelzer Brotkorb droht künftig mehr auszugeben, als sie durch Spenden und Zuwendungen einnimmt. Jetzt hat die Brotkorb-Leitung bei der Stadt um Mieterlass gebeten.

„Die Spendenbereitschaft ist 2021 extrem gesunken“, sagt Gabriele Karb Mit-Leiterin der Brotkorb-Lebensmittelausgabe. Im April und Mai etwa hatte man gerade mal 700 Euro zur Verfügung. „Deutlich weniger als wir brauchen“, betont sie. „Das geht vielleicht ein paar Wochen oder Monate gut, dann sind die wenigen Rücklagen, die wir haben, aufgebraucht.“

Vor allem Corona macht der Verein für diese Entwicklung verantwortlich. Während aber die finanziellen Spenden extrem eingebrochen sind, steigt langfristig die Zahl der Hilfebedürftigen. Rund 650 Bedürftige – darunter Hartz-IV-Empfänger, Flüchtlinge und immer häufiger auch Senioren und Alleinerziehende – nutzen derzeit den Brotkorb, decken sich hier mit Grundnahrungsmitteln und auch Kleidung ein. Als das Projekt 2010 startete, kamen 130 zur Ausgabe, um sich Brot, Früchte, Gemüse und Co. gegen einen Euro abzuholen. „Dabei wissen wir, dass die Dunkelziffer an Bedürftigen viel höher ist“, so Karp. Infos zu Spenden und weiterer Unterstützung gibt es im Internet auf seelzer-brotkorb-ev.com.

Minus im Vereinshaushalt 2020, eine Wiederholung 2021 droht

Um Nahrungsmittel und Kleidung verteilen zu können, ist der Verein auf immer neue Spender angewiesen, berichtet sie. Zwar erhalten weder Vorstand noch Mitglieder eine Vergütung ihrer Arbeit. Fahrzeuge für den Lebensmitteltransport, Wartung, Benzin, Räumlichkeiten und deren Unterhalt müssen jedoch bezahlt werden. Dafür drohte dem Verein künftig das Geld auszugeben.

Mehrere Mitarbeiter sorgen dafür, dass im Brotkorb jede Woche frische Ware angeboten werden kann. Quelle: Simon Polreich

Per Ratsantrag wendete man sich direkt an Seelzes Politik. Konkret ging es dabei um eine Art „Mieterlass“. 500 Euro Nutzungsentschädigung zahlt der Verein monatlich an die Stadt – was nicht annähernd der Miete entspricht. Rund 2000 Euro zahlt die Stadt an Miete und Co. für die Räume an der Schillerstraße 2. Dennoch: Auch diesen kleineren Teil scheint der Brotkorb nicht mehr lange stemmen zu können und beantragte daher den Erlass. Bereits 2020 schloss der Brotkorb mit einem Minus im Vereinshaushalt ab, 2021 droht sich das zu wiederholen.

Rat stimmt zu – allerdings mit Änderungen

Seelzes Rat stimmte dem Antrag deshalb einstimmig zu – jedoch nicht ohne Änderungen. So wird der 500-Euro-Zuschuss rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 erlassen – allerdings nicht bis Ende 2022, wie gewünscht, sondern lediglich bis zum 30. Juni des nächsten Jahres. Man will im Sommer 2022 prüfen, ob sich die Situation verbessert hat und gegebenenfalls den „Mieterlasses“ verlängern. Auch die Reinigungskosten von mehr als 5000 Euro im Jahr übernimmt die Stadt in dieser Zeit – möglicherweise sogar die Reinigung selbst, über das städtische Gebäudemanagement. Das werde noch geprüft.

„Für uns ist das eine riesige Erleichterung“, sagt Christiane Heller, kommissarische Leiterin des Brotkorbs zur Ratsentscheidung. Auch die zeitliche Begrenzung kann sie verstehen. „Corona hat überall hohe Kosten verursacht. Da kann sich ein Rat finanziell auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.“

Keine Rolle spielten bei der Entscheidung die jüngste Anschaffung eines Elektrokühlautos (70.000 Euro) und eines Lastenrades (9000 Euro). Beide Fahrzeuge hatte der Verein Brotkorb zuletzt über zweckgebundene Großspenden finanziert. Das Kühlauto ist dabei notwendig, um Essen ohne Unterbrechung der Kühlkette zur Ausgabestelle an der Schillerstraße zu bringen. „Vielleicht haben die Menschen auch deshalb gedacht, wir brauchen keine weitere finanzielle Hilfe, weil wir uns die Fahrzeuge leisten können – und daraufhin zuletzt weniger gespendet“, so die zweite Vorsitzende. „Das stimmt aber nicht“, sagt sie in Richtung potenzieller Spender. „Ohne finanzielle Unterstützung können wir nicht weitermachen.“

Von Simon Polreich