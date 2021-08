Seelze

Kinder mit Enthusiasmus und Kreativität basteln zu sehen, war genau das, was sich Irene Cholewinski gewünscht hatte. Der Wunsch ist erfüllt, „die Kinder hatten sehr viel Spaß“, sagte die Kulturpädagogin am Ende des Sommer-Kunst-Camps Seelze.

Gemeinsam mit Künstlerin Janette Zieger sowie Maler, Grafiker und Objektkünstler Uwe Albert gestaltete Cholewinski das fünftägige Camp, das von der Stadt Seelze zum achten Mal als Ferienaktion angeboten wurde.

Wächter bewacht das Camp

Die Rahmenhandlung war fast sagenhaft: Die Kinder sollten Unterschlupfe bauen für Elfen und Zwerge, die früher im Bürgerpark gelebt haben und jetzt zurückkommen wollen. Wo sie dann leben sollen, lag in der Hand der 20 Teilnehmer. Und die ließen ihrer Kreativität freien Lauf, bauten große und kleine Elfenhäuser, ließen ein Hochhaus entstehen, modellierten Tiere und bemalten sogar Stoffe, die den gebastelten Elfen als Kleidung dienten.

Die Freunde Theo (8) und Tim (9) bauten einen Bauernhof mit vielen Schweinen und beteiligten sich bei der Herstellung der Wächter, die auf das Camp aufpassten. „Wir haben im Wald Material gesammelt und überlegt, was wir bauen“, erklärte Theo. Die Beiden kennen sich schon seit Kindergartentagen und genossen die gemeinsame Zeit im Camp. Beide brachten reichlich Erfahrung mit: Tim aus der Werkstatt seines Opas und Theo, weil er zu Hause auch schon für seine Hühner viel gebaut hat.

Kinder zeigen viel Fantasie

Ob die Kinder allein, zu zweit oder im Team bauen wollten, war ihnen freigestellt. Arbeitsmaterialien hatten sie ausreichend, selbst Akkuschrauber und eine Säge standen ihnen zur Verfügung. Zusätzlich hatte Irene Cholewinski viel Recyclingmaterial aus den Containern des Betriebshofes organisiert. So kamen eine Schublade aus einem Kindergarten und eine Leiter von einem alten Puppenhaus noch einmal groß heraus.

Zur Galerie Im Sommer-Kunst-Camp haben 20 Mädchen und Jungen alles darangesetzt, dass sich Elfen und Zwerge im Bürgerpark wieder wohlfühlen.

Die Geschwister Nicola (10) und Niklas (8) stellten ein Elfenhaus her. Auf die Terrasse setzten sie eine kleine Bank mit roter Decke, daneben eine kleine Walnussschale mit Naschereien. Eine große lange Muschel, die zur Dekoration diente, wurde mit gesammelten Steinen bestückt. „Uns hat es hier richtig gut gefallen“, schwärmte Nicola. Sollten Elfen und Zwerge in den Bürgerpark zurückkommen, wird es ihnen an nichts fehlen. Die Kinder haben an alles gedacht, selbst einen Lebensmittelmarkt und einen Briefkasten gibt es. „Diese Kinder waren besonders cool, fleißig und voller Fantasie“, sagte Janette Zieger. Und es sei schön, dass die handwerklichen Geschicke nicht verloren gingen, ergänzte Cholewinski. Die fertigen Arbeiten wurden am Sonnabend den Eltern präsentiert.

Von Heike Baake