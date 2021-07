So will Stadtbaurat Perschel die Verkehrslage in Seelze verbessern

Seelze

Um die Verkehrssituation in Seelze zu verbessern, gibt es nach Einschätzung von Stadtbaurat Dirk Perschel noch einiges zu tun. Perschel setzt auf einen besseren Nahverkehr für die Dörfer, den Ausbau des Radwegenetzes sowie den sogenannten Leinesprung.

Zentrale Verbindungen sind gut, aber ...

Im öffentlichen Personenverkehr sei die Obentrautstadt im zentralen Bereich sehr gut aufgestellt, sagt Perschel. Die S-Bahnhaltepunkte in Letter, Seelze und Dedensen würden hervorragend genutzt. So könnten Seelzer in elf Minuten nach Hannover kommen. „Probleme sehe ich aber in den Tagesrandzeiten“, sagt Perschel.

Der Zubringerverkehr zur S-Bahn sei ausgedünnt worden. „Das ist ein bisschen wenig.“ Gleiches gelte für die dörflichen Stadtteile, in denen die Busverbindungen zu Wünschen übrig ließen. Deshalb müssten so schnell wie möglich Sprinterbusse nach Seelze kommen, fordert Perschel. „Das ist wirklich misslich, dass wir sehr gute S-Bahnpunkte haben, aber keine Zubringer.“

Eine alte Karte zeigt den sogenannten Leinesprung, von dem die Variante 1 favorisiert worden war. Tschörner Quelle: Thomas Tschörner

Bahntrasse hat keinen Nutzen für Seelze

Bei der Planung der neuen Bahntrasse Hannover-Minden gelte es, die negativen Auswirkungen für die Stadt so gering wie möglich zu halten. Vor allem für Dedensen müsse gesehen werden, dass der Ort nicht von allen Seiten von Verkehrsanlagen umgeben ist. Insgesamt sehe er durch den Ausbau der Bahntrasse keinen Nutzen für Seelze.

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder fehlen

Ein Anliegen des Stadtbaurats ist, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu stärken. Derzeit würden aber Abstellanlagen, etwa an den S-Bahnhalten, fehlen. „Es geht darum, dass Fahrräder sicher und witterungsgeschützt untergestellt werden können.“

An entsprechenden Möglichkeiten arbeite die Verwaltung, es gebe auch ein finanzielles Förderprogramm. Denkbar seien Parkhäuser für Fahrräder, die auch zwei- oder dreigeschossig sein könnten. Das Ganze könnte zudem mit Serviceangeboten wie etwa einer kleinen Reparaturstation mit Luftpumpe und etwas Werkzeug aufgewertet werden.

Der Aufgang vom Kanal zur Göxer Landstraße endet vor einer Leitplanke. Quelle: Karl-Heinz Giese

Bessere Zugänge zum Betriebsweg des Kanals

Die Betriebswege am Mittelland- und Stichkanal werden gern von Radfahrern genutzt. Allerdings sind die Wege oft nur über steile Treppen erreichbar. Gelegentlich müssen Nutzer der Wege zum Erreichen der Treppe über eine Leitplanke klettern, über die das Fahrrad gehoben werden muss. „Wir brauchen vernünftige Zugänge an allen Stellen“, sagt Perschel.

Um die Verbesserung der Wege, deren Zustand ebenfalls öfter kritisiert wurde, kümmere sich die Region. „Im Radverkehr haben wir noch deutlich Luft nach oben.“ Eine Verbesserung werde ein neuer Radweg zwischen Seelze und Letter bringen, der auf der Südseite der Hannoverschen Straße geplant sei.

Bis hinter das Ortsschild reicht der Stau in Richtung Klappenburgbrücke. Quelle: Sandra Remmer

Knackpunkte sind die L390 und L395

Für den Autoverkehr sieht der Stadtbaurat zwei große Problembereiche. Ein Knackpunkt sei die L390 (Göxer Landstraße, Garbsener Landstraße). Zwischen der Bundesstraße 441 und Garbsen gebe es drei bis vier Ampeln, die nicht koordiniert seien. Dies beobachte er schon seit 15 bis 20 Jahren. Bei viel Verkehr, etwa wenn die Strecke als Ausweichroute bei Problemen auf der Autobahn 2 genutzt wird, kommt es deshalb regelmäßig zu Staus. Perschel hofft, dass bei einer Erneuerung der Brücke über den Stichkanal auch der Kreuzungsbereich neu überdacht wird. „Wir müssen sehen, dass wir eine bessere Koordinierung der Ampelschaltungen hinbekommen.“

Problematisch sei auch die Stöckener Straße (L395) in Letter, die stark frequentiert ist. Um Letter zu entlasten, müsse sich die Stadt noch einmal mit dem Leinesprung auseinandersetzen. „Wir brauchen eine hochwassersichere Querung der Leine.“ Der Leinesprung sei die einzige Möglichkeit, den Verkehr in Letter neu zu ordnen und den Ort wirklich vom Durchgangsverkehr freizubekommen.

Pläne für den Leinesprung sind immer wieder gescheitert Über die Entlastung Letterswird seit Jahrzehnten nachgedacht: Um dem Durchgangsverkehr eine attraktive Alternative zu bieten, war eine Verbindung von der Bundesstraße 441 im Bereich Letter durch die Leinemasch angedacht, die beim Klärwerk Hannover-Herrenhausen auf die Bundesstraße 6 führen sollte. Die Stadt Seelze hatte an dieser Idee jahrelang festgehalten, letztlich aber keinen Erfolg gehabt. Die SPD-Fraktion hatte die Idee schließlich wieder ins Spiel gebracht und im Jahr 2013 beantragt, dass der Leinesprung weiterhin im Regionalen Raumordnungsprogramm berücksichtigt werden soll. Nachdem sich wieder nichts tat, machte sich die Seelzer CDU im Kommunalwahlkampf 2016 für den Leinesprung stark. Auch diese Aktion blieb erfolglos. Der Ortsrat Letter setzte sich aber weiter für die Entlastung des Stadtteils durch den Leinesprung ein und forderte Mitte 2020 eine öffentliche Anhörung, zu der auch Vertreter des Bundes für die Bundesstraßen 6 und 441, des Landes als Eigentümer der Stöckener Straße (L 395), die Stadt Hannover und die Region Hannover eingeladen werden sollten. Die Stadtverwaltung verwies darauf, dass letztlich der Geschäftsbereich Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig sei. Die Behörde wiederum machte geltend, dass der Abschnitt der Bundesstraße 6 von der Stöckener Straße bis zur Autobahn 2 im aktuellen Bundesverkehrswegeplan für einen sechsstreifigen Ausbau vorgesehen sei. Dies stehe aber in Abhängigkeit zum ebenfalls geplanten Ausbau der Autobahn 2 im Bereich der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen. Deshalb müssten beide Ausbauvorhaben zusammen betrachtet werden – auf der Grundlage einer verkehrswirtschaftlichen Untersuchung. Mangels Planungskapazitäten liege das Projekt aber auf Eis, hieß es 2020.

Seelze-Süd braucht eine neue Anbindung

Der Erfolg von Seelze-Süd sorge dafür, dass auch dort etwas getan werden müsse. Die Einmündung des Kirchbuschweges zur Bundesstraße 441 sei ein neuralgischer Punkt. Schon jetzt sei es in Spitzenzeiten schwierig. Wenn dann noch die neue Grundschule und der vierte Bauabschnitt fertig seien, benötige Seelze-Süd auch eine neue Anbindung an die Bundesstraße.

„Die zentrale Frage ist: Wie stark wollen wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren wachsen?“, so Perschel. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept führe noch Baumöglichkeiten auf 21 Flächen auf. Dies bleibe aber nicht ohne Folgen. Pro Wohneinheit würde mit täglich 3,5 Autofahrten kalkuliert, die die Anwohner selbst machten oder Lieferdienste und sonstiger Wirtschaftsverkehr. „Das bedeutet, dass wir bei 100 neuen Wohnungen 350 zusätzliche Fahrten am Tag haben.“

Derzeit gebe es in Seelze kein Verkehrsmodell, das Aufschluss über die Verteilung des Verkehrs geben könnte. Dieses werde aber aufgebaut, kündigt der Stadtbaurat an. Gleichzeitig sei der Bedarf nach Wohnungen da. Die Stadt habe mehr als 2000 aktuelle Anfragen nach Wohnungen und Grundstücken in Seelze. Die Region erwarte von der Stadt Seelze den Bau von 600 Wohnungen bis 2026.

Von Thomas Tschörner