So lief das Tanz-Intermezzo der Musikschule Seelze

Die Tanzabteilung der Musikschule Seelze hat am Sonntagnachmittag im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums ihr Können präsentiert. Fünf Tanzgruppen zeigten mit verschiedenen Choreographien eine bunte Mischung aus Ballett, Modernem Tanz und Musical. „Das Programm wird super. Ich finde man will am liebsten gleich selbst mittanzen“, sagte Musikschulleiter Gunter Geweke. Ballettlehrerin Kerstin Schiffhauer, die das Publikum durch den Nachmittag führte, begleitete als erstes ihre jüngsten Schülerinnen auf die Bühne. Die Mädchen im Alter von vier Jahren zeigten, was sie in gerade einmal fünf Schnupperstunden gelernt hatten. Sie verzauberten das Publikum mit dem Tanz der Herbstelfen und zeigten die Tierparade. Die Jüngsten lernen spielerisch erste Figuren aus dem Ballett, indem sie zum Beispiel „den Hund“ tanzen, der einen aufrechten Rücken haben muss, oder einer Elfe nacheifern, die mit spitzen Füßchen tanzt.

Auch Aufwärmübung wird gezeigt

Die Ballettvorstufe, bestehend aus Kindern im Alter zwischen sechs bis acht Jahren, zeigte Ausschnitte aus ihrem Unterricht, sowie eine kleine Kinderpolka. Die Mädchen der Ballettklasse eins präsentierten anschließend den Kuscheltiertanz. „Es ist gar nicht so einfach mit Requisiten in den Händen zu tanzen, denn man muss auf die eigenen Füße achten und auf das was man in der Hand hält“, sagte Schiffhauer. Die Mädchen im Alter zwischen sieben und neun führten außerdem eine italienische Tarantella auf, einen Volkstanz, bei dem sie ebenfalls Requisiten benutzten. Dieses Mal wurden die Kuscheltiere gegen Tambourins getauscht.

Die vier Schülerinnen der Ballettklasse zwei präsentierten dem Publikum die Kurzform einer sogenannten Stangenexercise, der Aufwärmübung von Balletttänzern. Die Schülerinnen zwischen zehn und 14 Jahren tanzten außerdem eine klassische Etüde und einen russischen Tanz. „In der Ballettklasse zwei geht es schon richtig zur Sache. Denn Ballett zu tanzen sieht einfach aus, doch ist sehr schwierig und verlangt enorm viel Körperspannung“, erklärte Schiffhauer.

Die Tänzerinnen der Gruppe Moderner Tanz und Contemporary zeigen den „Tanz der Nixen“. Quelle: Luca Wiggers

Neben Ballett wird auch moderner Tanz präsentiert

Die Schülerinnen des Modernen Tanzes zeigten den Tanz der Nixen, einen Bodentanz, den sie in Meerjungfrauenkostümen performten. Sie führten außerdem Teile ihres Aufwärmtrainings aus ihren Unterrichtsstunden vor. Schülerinnen der Musical Academy tanzten mit Tanzlehrerin für orientalischen Tanz, Abby Wagner, eine Choreographie aus dem Musical 1001 Nacht. „Die Proben für das Musical laufen erst seit ein paar Wochen. Es ist also alles noch sehr frisch“ ,sagte Wagner. Sie begeisterte das Publikum außerdem mit einem Soloauftritt zu einem orientalischen Tanz. Zum Finale kamen alle Tänzerinnen gemeinsam zur Musik des Kinderfilms „Rattatouille“ auf die Bühne. Die Zuschauer bedankten sich mit lautem Applaus für das schöne Programm.

Von Luca Wiggers