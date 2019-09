Sie gibt dem Ehrenamt auch im Seelzer Rathaus einen Platz

Seelze

Wenn es um bürgerschaftliches Engagement in Seelze geht, kommt an Gabriele Hartinger-Irek niemand vorbei. Raum 165 im Rathaus ist ihr Reich, von hier aus sorgt sie dafür, dass die Menschen, die sich so leise und ohne viel Aufhebens für ihre Stadt einsetzen, auch gehört werden. Mit dem Ehrenamtspreis Seelzer Dialog zum Beispiel. „Wer tut Gutes? Reden wir darüber und sagen Danke“ lautet das Motto. Hartinger-Irek ist eine der Verantwortlichen für den Preis.

Ehrenamtskarte für Engagierte

„Viele Menschen engagieren sich, wollen aber eigentlich damit gar nicht an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt sie. Dabei sei es so wichtig, das zu würdigen. Auch mit der durch das Land Niedersachsen seit neun Jahren herausgegebenen Ehrenamtskarte werde Bürgern gedankt, sagt Hartinger-Irek. In diesem Rahmen ermögliche die Stadt Seelze zum Beispiel eine kostenlose Obentrautführung, ein Frühstück mit dem Bürgermeister oder die Besichtigung des St.-Martin-Kirchturms mit einem persönlichen Orgelkonzert. „Die Karte hat drei Jahre Gültigkeit, muss dann aber immer wieder verlängert werden“, sagt Hartinger-Irek.

Auch sie selbst setzt sich ehrenamtlich ein. Bereits in ihrer Jugend war Hartinger-Irek ehrenamtlich in der Kirche tätig und gründete in Göttingen das Literaturbüro. „Dazu kam ich damals, weil ich Lust hatte, mich in der Stadt zu engagieren“, erzählt sie. 1990 kam sie dann nach Seelze und übernahm die Leitung des Kulturamtes. Die vor 25 Jahren gegründete Kulturinitiative Seelze (KiS) organisiert mit Unterstützung zahlreicher freiwillige Mitarbeiter jährlich das Kulturprogramm für die Stadt.

Zukunft des Ehrenamts ?

Hartinger-Irek liegt die Arbeit der Seelzer Vereine mit ihren unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeitern am Herzen – mit ihrer Arbeit bei der Stadt will sie diese unterstützen. „Wir laden regelmäßig ein und informieren dabei oft über aktuelle Themen, etwa zur neuen Datenschutzrichtlinie.“ Auch die Anforderungen an die Vorstandsarbeit in der heutigen Zeit würde immer wieder thematisiert. 180 Vereine und Einzelpersonen seien im Stadtgebiet aktiv, sagt Hartinger-Irek.

Doch es sollen noch mehr werden: Wer sich ehrenamtlich engagieren will, aber nicht weiß, wo und wie, ist bei Hartinger-Irek richtig. „Wir überlegen heute bereits, wie viele Menschen in drei bis fünf Jahren aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente gehen“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Es sei eine große Aufgabe, Menschen für ein freiwilliges und vor allem unbezahltes Engagement zu begeistern. Die direkte Ansprache sei dabei der beste Weg.

„Ohne Ehrenamt wären wir schlecht dran“

Das Ehrenamt nutze nicht nur den Vereinen, sondern auch den Ehrenamtlichen selbst, sagt Hartinger-Irek. Jeder, der aus dem Arbeitsleben austrete, müsse sich im Klaren darüber sein, dass damit nicht nur die täglichen Verpflichtungen, sondern auch die sozialen Kontakte des Arbeitsplatzes wegfallen. „Diesen Verlust kann ein Ehrenamt auffangen“, sagt sie. Dabei sei es wichtig, die richtige Gruppe und Tätigkeit zu finden, auch wenn es nur einmal im Monat sei, ergänzt sie.

Seelze, ohne ehrenamtliches Engagement kann sich die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung nicht vorstellen. „Ohne Ehrenamt wären wir ziemlich schlecht dran.“

Serie „Ehrenamt in Seelze“ Sie arbeiten ehrenamtlich in Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie „ Ehrenamt in Seelze“ stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen.

Von Heike Baake