Basar der Kita Nimmerland geht in Seelze neue Wege

Zweimal jährlich richtet die Kindertagesstätte Nimmerland, Am Markt 1, einen Basar aus. Schnäppchenjäger können dann für die jeweilige Saison ihre Kinder einkleiden und sie mit Spielsachen sowie Büchern ausstatten.

Erweiterte Verkaufsfläche

Bei dem kommenden Herbst- und Winterbasar können die Besucher einige Neuerungen erwarten. „Mit der Umstellung unseres Konzeptes wird es ein größeres Angebot geben“, erzählt Kathleen Musenberg, Verantwortliche des Basarteams für den Auf- und Abbau. Die Fläche für den Verkauf würde um weitere Bereiche des zweiten Gebäudes erweitert, um noch mehr Artikel anbieten zu können. Teamkollegin Sabine Korte freut sich über eine separate Kasse für den Spielzeugbereich. „Wir hoffen durch das größere Angebot auf einen höheren Umsatz und somit auf eine höhere Verkaufsprovision für die Einrichtung“, sagt sie.

Bei dem Kommissionsbasar geben die Verkäufer ihre Artikel beschriftet ab, die anschließend von freiwilligen Helfern thematisch sortiert werden. Käufer können ein nach Größen sortiertes Angebot bei Kleidung und Schuhen erwarten und gezielt einkaufen. Die Abrechnung mit den Verkäufern erfolgt nach dem Basarabbau, dann erhalten sie auch ihre Waren zurück.

Anmeldungen per E-Mail möglich

Wer Interesse hat und als Verkäufer am Herbstbasar teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail unter basar-seelze-sued@gmx.de registrieren. „Aufgrund der hohen Nachfrage nehmen wir derzeit nur Verkäufer an, die ab 13 Uhr beim Abbau helfen können“, erklärt Musenberg.

Der Basar wird am Sonnabend, 26. Oktober, von 11 bis 13 Uhr ausgerichtet. Schwangere können bereits eine halbe Stunde vor der Öffnungszeit zum Stöbern kommen. Zur Stärkung der Besucher wird ein Mittagsbüfett angeboten. Der Erlös des Basars fließt in das Projekt eines neuen Klettergerüsts für die Kinder.

Von Heike Baake