Schule im Wandel: Heimatmuseum bringt CD zur Ausstellung heraus

Ab sofort können sich Interessierte über die Ausstellung „Schule im Wandel der Jahrhunderte“ mithilfe einer CD informieren. Es war die erste Sonderausstellung, die in den neuen Räumen des Heimatmuseums an der Hannoverschen Straße, mit dessen Eröffnung im September vergangenen Jahres präsentiert wurde. Stadtarchivar Norbert Saul stellte mit dem Museumsteam die Schulausstellung zusammen und lockte damit bis Juni 4000 Besucher an.

Fast zwei Jahre bereitete der Stadtarchivar mit Erika Turek und Evelyn Gorsler die Sonderausstellung über Seelzes Schullandschaft vor. Auch viele Seelzer, die noch über alte Klassenfotos verfügten, stellten diese dem Museum zur Verfügung.

Alte Schulgebäude werden im Museum gezeigt. Quelle: Heike Baake

Auch Schulkinder begeistert

Da eine Sonderausstellung dem Publikum nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht, geht das Museumsteam mit Herausgabe der CD jetzt neue Wege. Jetzt können sich interessierte Seelzer auch nach Ausstellungsende informieren und sich die „Schule im Wandel“ in häuslicher Umgebung ansehen. „Viele Texte der Ausstellungstafeln hatten wir bereits im Vorfeld elektronisch festgehalten. Das hat die Arbeit etwas erleichtert“, erzählt Saul. Die umfangreiche Sammlung aller Dateien und Fotos haben die Museumsmitarbeiter strukturiert und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen.

Erika Turek mit einem alten Heimat-Atlas. Quelle: Heike Baake

Damit lässt sich in zehn Rubriken schnell das passende Thema finden. Dokumentationen über Schulhäuser, Lehrkräfte, Schulausflüge sowie zahlreiche Bilder liefern viele Informationen und geben Einblick in die vergangenen Zeiten des Schulalltags. Wer die Ausstellung, die bis Ende Juni lief, verpasst hat, kann sich nun mithilfe der CD informieren. Festgehalten sind dort Texttafeln, die die Wände des Museums zierten, 33 Lesemappen und Abschriften von Dokumenten, die vorher in Vitrinen ausgestellt waren, erzählt der Stadtarchivar. Dazu gehören auch Schulerinnerungen vom 19. Jahrhundert bis in die Fünfzigerjahre, die größtenteils aus Seelzer Dorfschulen stammten sowie die Anfänge und die Entwicklung der Unterrichtsinhalte sowie der Schulfeiern.

Nicht nur die Besucherzahl lässt erkennen, dass diese Ausstellung sehr beliebt war. „Allein 520 Schulkinder haben uns besucht und sich über den Unterricht, wie er früher war, informiert“, freut sich Erika Turek. Eine Fotodokumentation berichtet von Begegnungen im Erzählcafé und zeigt Menschen, die sich im Heimatmuseum getroffen haben. Die Schule aus alten Zeiten ist aber nicht ganz aus den Räumen des Heimatmuseums verschwunden. Weiterhin liegt für jeden Ortsteil eine Mappe aus, die über die jeweiligen Schulhäuser informiert. Ob über Lohnde, Velber oder Seelze – die Geschichten handeln von den Gebäuden und Lehrern.

Weiterhin Schulutensilien in Vitrine

Mit den Schulinformationen, die in der Dauerausstellung untergebracht sind, soll etwas Heimatkunde ermöglicht werden, erklärt Saul. Egal aus welchem Ortsteil ein Besucher kommt, er findet in der Ausstellung zu seinem Wohnort Schulinformationen. Die Museumsleiterin weiß aus Erfahrung, dass Besucher auch immer etwas Bekanntes in den Vitrinen suchen. Deshalb sind Schulutensilien wie ein alter selbst gemachter Schulranzen mit drei Schnallen, Hefte und Schulbücher dauerhaft ausgestellt. Während diese alten Erinnerungen in der Glasvitrine untergebracht sind, liegen auf einer Fensterbank mehrere Schulbücher aus. Diese Ausstellungsstücke seien zum Anfassen geeignet, erklärt Turek.

Wer an einer CD zur „Schule im Wandel der Jahrhunderte“ interessiert ist, kann diese ab sofort für 10 Euro während der Öffnungszeiten im Heimatmuseum, sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr, oder bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13A, erwerben.

