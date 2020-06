Seelze

Teils geschlossene Grenzen, stornierte Flüge: Die Corona-Pandemie hat die Urlaubspläne von erholungssuchenden Seelzern in diesem Jahr durcheinandergewirbelt. Die Frage nach einer guten Alternative und nach dem richtigen Zeitpunkt für eine Reise stand bei vielen in den vergangenen Wochen im Vordergrund.

Zugspitze statt Kreuzfahrt

Karsten und Michaela Sauer aus Seelze zum Beispiel hatten für Oktober eine Kreuzfahrt geplant. Vor zwei Wochen wurde sie vonseiten des Veranstalters abgesagt. „Wir wären von Frankfurt nach New York geflogen und dort auf das Schiff gegangen“, erzählt Karsten Sauer. Das Ehepaar bedauert es sehr, dass diese Urlaubsreise, die über den 50. Geburtstag des Ehemanns geplant war, ausfallen wird. Auch, dass der Veranstalter diese Kreuzfahrtroute in Zukunft gar nicht mehr anbieten wird, enttäuscht die Beiden sehr. „Diese Reise war schon immer mein großer Traum“, sagt Karsten Sauer. Nun geht es alternativ noch in diesem Jahr nach Leermoss an die Zugspitze und im nächsten Jahr auf eine Norwegen-Kreuzfahrt. Trotz aller Enttäuschung sei jetzt aber auch eine gewisse Vorfreude auf die bevorstehenden Reisen vorhanden, sagen die Sauers.

Mit dem Wohnmobil nach Italien

Bei Familie Bülte aus Velber hat das Coronavirus gleich mehrere Reisepläne zerstört. Jens Bülte hatte mit Ehefrau Claudia und den Kindern Charlotte und Johannes einiges vor in diesem Jahr. Während bereits die Reisen in den Oster- und Pfingstferien mit den Zielen Toskana und Bayern ins Wasser fielen, beeinflusst das Virus nun auch die Sommerpläne. „Wir hatten eine Kombinationsreise geplant“, erklärt Jens Bülte. Diese Reise sollte die Familie erst in den Allgäu in eine Ferienwohnung und anschließend mit einem Wohnmobil nach Frankreich zu einer Hochzeitsfeier führen.

Da die Feierlichkeiten jedoch aufgrund der Pandemie auf das kommende Jahr verschoben wurden, haben die Bültes ihre Pläne geändert. An den Aufenthalt in Bayern wird nun eine Italienreise mit dem Wohnmobil folgen. Johannes Bülte, der bereits Erfahrung im Zelten sammeln konnte, freut sich auf die Campingreise. „Morgens aufstehen, die Badehose anziehen und ins Wasser gehen, das stelle ich mir toll vor“, sagt er.

Gardasee ist die Alternative zu Ägypten

Heike und Thomas Röttcher aus Dedensen wollten im Mai für zwei Wochen nach Ägypten reisen und dort Sonne und Meer genießen. Aus der Flugreise wurde jedoch nichts, und kurzfristig war zu dieser Zeit aufgrund der Pandemie auch keine Alternative für das Ehepaar in Sicht. „Die Ägyptenreise haben wir nun um genau ein Jahr verschoben“, erklärt Heike Röttcher.

Auf der Suche nach einer Urlaubsalternative im Laufe des Jahres hat das Ehepaar jetzt eine Entscheidung getroffen: Im September soll es für 14 Tage mit dem Auto nach Italien an den Gardasee gehen. Das Ehepaar hat sich für eine Reise mit dem Wagen entschieden und auch noch nichts fest gebucht. Spontanität sei angesagt. Die Hoffnung, dass das Virus nicht noch einmal die Pläne durchkreuzt, sei groß.

„Reiseverhalten derzeit noch verhalten“

Martin Beisert vom Reisebüro Beisert in Seelze kennt sich aus mit den derzeitigen Sorgen der Urlaubshungrigen. Viele Punkte würden für Unsicherheiten sorgen, sagt er. Dazu gehöre unter anderem auch die Frage nach den jeweiligen Einschränkungen in den Urlaubsländern. Die Auswahl sei ohnehin begrenzt, im Wesentlichen bestünden die Angebote aus Spanien- oder Griechenlandreisen. Immer beliebter, so Beisert, seien auch Deutschlandreisen.

Beisert weiß, dass viele Urlauber Angst davor haben, eine Reise per Flugzeug anzutreten. „Pauschalreisende haben aber den Vorteil, dass der Reiseanbieter die Rückreise garantiert, das ist wichtig zu wissen“, sagt er. Die Stimmung unter den an Urlaubsreisen interessierten Seelzern, so der Reisefachmann, sei derzeit noch sehr verhalten und fernab von jeglicher Euphorie.

Von Heike Baake