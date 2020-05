Seelzer hilft mit Masken und Schutzanzügen aus China

Seelze

Genau 10,65 Kubikmeter mit Schutzausstattung, aufgeteilt auf 80 Pakete, hat Klaus-Jürgen Post aus China importiert. Darunter waren 5000 Schutzmasken der Klasse FFP2 und 10.000 einfache OP-Masken, 3000 Einmal-Schutzkittel und 3000 Vollschutzanzüge mit Hauben und Fußteilen. Für Post kein Alltagsgeschäft. Denn eigentlich hat er seinen Betrieb Natursteine Post längst an Sohn Carsten übergeben und ist „nur so nebenbei“ noch im Bambus-Parkett-Geschäft aktiv. Doch für beides, Natursteine und Bambus, käme man an China nicht vorbei, sagt Klaus-Jürgen Post. Dementsprechend hat er seit 17 Jahren gute Kontakte in das asiatische Land.

Bekannte bringen Post auf die Idee

Beate Zapfe, eine Freundin seiner Frau Sigrid, schilderte den Mangel an Schutzausstattung während der Corona-Pandemie. Zapfe betreibt zwei Pflegeheime und fungiert für fünf weitere als Geschäftsführerin und konnte deshalb plastisch schildern, was so alles fehlt. Und auch Ärzte aus dem Bekanntenkreis berichteten Post vom Mangel an Masken und anderem Zubehör. Etwa von einem Notdienst im Krankenhaus ohne Schutzausstattung. Das brachte Post auf die Idee, seine Kontakte in China zu nutzen.

Bambus-Lieferant kann helfen

Nach diversen Gesprächen konnte schließlich sein Bambus-Lieferant helfen und die gewünschten Produkte auf den Weg bringen. „Man muss allerdings im Voraus bezahlen.“ Nach der Überweisung von rund 21.000 Euro wurde die Ware schließlich vom Flughafen Shanghai aus auf den Weg gebracht. Dort habe es bereits eine erste Verzögerung gegeben, weil jede Maske einzeln zertifiziert werden musste. Weil das CE-Zeichen nur auf den Kartons war, hätte dies auf die Schnelle nachgeholt werden müssen. Eine weitere Verzögerung gab es auf dem Transport. „Es waren zwei Sendungen“, sagt Post. Eine Route führte über Korea, Quatar nach London Heathrow. In England hing seine Bestellung dann tagelang fest, obwohl es sich um zollfreie Ware gehandelt habe. „Die haben das einfach liegen gelassen“, vermutet Post. Dagegen sei die zweite Sendung über Brüssel innerhalb von zwei Tagen in Deutschland gewesen und habe ihn über einen Paketdienstleister schnell erreicht.

Großteil ist an Altenheime gegangen

Den Großteil seiner 80 Pakete, rund 90 Prozent der Sendung, gab Post zum Selbstkostenpreis an die Altenheime von Beate Zapfe weiter. An die ihm bekannten Ärzte wie Klaus und Marie Jentzsch spendete er 300 normale Masken, 100 FFP2-Masken sowie jeweils 15 Schutzkittel und Schutzanzüge. Die Freude über seine Aktion ist Post anzumerken. „Wenn man die Leute gut kennt“, winkt er bescheiden ab.

Von Thomas Tschörner