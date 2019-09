Seelze - Gesamtschüler erleben das Wattenmeer Mit der Nordseeinsel Sylt haben sich Seelzes Gesamtschüler für das nördlichste Ziel als Ort für ihre Klassenfahrt entschieden. Dabei haben sie ein Menge über den Nationalpark Wattenmeer erfahren.

Krebs, Qualle, Krabbe und Co: Mit Erstaunen beobachten die Schüler, was alles in den Netzen landet. Quelle: Privat