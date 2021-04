Seelzer Rat verabschiedet Haushalt – Defizit von 4,8 Millionen Euro

Seelze

Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt Seelze den Etat für 2021 beschlossen. Dabei verzeichnet die Stadt ein Defizit von 4,835 Millionen Euro. Dies ist nach Einschätzung der Verwaltung vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, die im vergangenen Jahr insbesondere bei der Gewerbesteuer zu Einbrüchen und Rückzahlungen geführt habe. Hatte die Stadt für 2020 noch auf ein Gewerbesteueraufkommen von 14,1 Millionen Euro gehofft, so ist für 2021 eine Einnahme von 7,5 Millionen Euro aus dieser Steuer angesetzt.

SPD: Trotz Krise nach vorne schauen

SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff blickte in seiner Haushaltsrede, die letzte in dieser Wahlperiode, erst einmal zurück. Rat und Verwaltung hätten Seelze auf gute Beine gestellt. Weil die Stadt gute Angebote geschaffen habe, sei sie stark im Kommen: Die Einwohnerzahl steuere allmählich auf die Marke von 40.000 zu. „Wichtig wird sein, Seelze über das bereits Erreichte hinaus weiterzudenken und weiterzuentwickeln.“ Es sei Zeit für ein integrales Stadtentwicklungskonzept. Dabei gehe es um die Erreichbarkeit von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen – und um die Weiterentwicklung. So sollte es beispielsweise möglich sein, Lieferservice und Personenbeförderung miteinander zu verknüpfen.

CDU: In Infrastruktur investieren

Auch Gerold Papsch (CDU), der wie Masthoff für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, sprach von der Stadtentwicklung als einem Schwerpunkt der künftigen Ratsarbeit. Dabei müsse auch die Frage beantwortet werden müssen, ob, wie und wo Seelze gegebenenfalls weiter wachsen solle. „Um den Status Quo zu sichern, müssen wir bereits jetzt in die Infrastruktur dieser Stadt 200 Millionen Euro investieren. Geld, das die Stadt nicht hat, und sich deshalb leihen muss.“ Die Tragweite dieser Entscheidung sei nur schwer vorstellbar. Selbst wenn durch weitere Einwohner die Einnahmen aus der Einkommenssteuer um jährlich 2 Millionen Euro steigen würden, brauche die Kommune rund 100 Jahre, um den Investitionsbedarf gegenzufinanzieren. „Und dennoch, es ist eine Investition nicht auf Kosten der nächsten Generation, sondern für sie. Es sind überwiegend Investitionen für Kitas, Schulen und Infrastruktur.“

Die Stadt Seelze sei am Thema Klimaschutz noch nicht wirklich dran, kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Es gebe keine Fortschreibung des Klimaschutzprogrammes. Zumindest das Handy könne jetzt im öffentlichen Raum solar aufgeladen werden, für Autos würden demnächst Ladesäulen errichtet. Bei Radwegen müsse mehr getan werden, ebenso bei der Nutzung von öffentlichen Dächern für Fotovoltaikanlagen.

Die Stadt müsse sich entscheiden, wohin sie sich entwickeln wolle, sagte FDP-Fraktionschef Harald Temmler. Wenn die Stadt auf 60.000 bis 70.000 Einwohner anwachse, müsste bis direkt an den Wald gebaut werden. Das würde zu einem Verlust an Wohnwert führen, den die Seelzer bislang als hoch einschätzen würden.

Bürgerforum lehnt Haushaltsplan ab

Kritik gab es auch vom Bürgerforum. Seelze leide unter einer verfehlten Politik von Land und Bund, meinte Fraktionsvorsitzender Harald Scupin. Er kritisierte die Einschnitte in die Seelzer Natur durch die geplante Bahntrasse und die Stromtrasse Südlink. Kritik übte er auch an Seelzes Ordnungsdienst, den das Bürgerforum bei seiner Einführung noch begrüßt habe. Doch inzwischen höre er immer wieder Klagen von Bürgern, die sich wegen Kleinigkeiten gegängelt fühlten. Wegen der Ausgaben, die Seelze von Bund und Land auferlegt würden, lehne seine Fraktion den Haushalt ab.

