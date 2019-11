Seelze

Für das Seelzer Lichtermeer wird am Freitag, 22. November, die Innenstadt gesperrt. Betroffen sind von 8 Uhr bis Betriebsschluss auch die Bushaltestellen Seelze/Alter Krug und Seelze/Ulmenstraße der Linien 431, 572, 573, 575 und 700 sowie der Nachtliner N70. Das Unternehmen Regiobus richtet deshalb Ersatzhaltestellen ein. Wie Regiobus-Sprecher Tolga Otkun mitteilt, werden für die Linien 431, 572 und 573 Stopps an der Südstraße in der Nähe der Marienstraße eingerichtet. Für die Linien 575 und 700 sowie den Nachtliner N70 gibt es an der Ulmenstraße in der Nähe der Wunstorfer Straße Ersatzhaltestellen.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Tschörner