Seelzer Heimatmuseum lädt zu Finissage mit Weinfest

Seelze

„Es war das erste Mal in der Geschichte des Seelzer Heimatmuseums, dass wir eine Ausstellung ohne Vernissage begonnen haben“, sagt der Vorsitzende Knut Werner. Doch als Karikaturist Wolfgang Schulze im März seine knapp 150 Zeichnungen im Alten Krug aufhängte, konnte niemand ahnen, dass der Betrieb in wenigen Tagen völlig heruntergefahren werden würde. Schulzes Karikaturen hängen zwar in der aktuellen Ausstellung „Provinzspitzen: Karikaturen aus dem Nahbereich“ – eine offizielle Eröffnung gab es aber nie.

Deshalb lädt der Museumsverein für die Finissage, also den Abschluss der Ausstellung, zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Am Sonntag, 20. September, werden auf dem Platz vor dem Alten Krug vier kleine Stände stehen. Im Inneren können sich die Besucher noch einmal die Ausstellung ansehen, draußen wird Wein ausgeschenkt. „Wir wollen zumindest zum Schluss noch einmal etwas bieten“, sagt Werner.

Anzeige

Besucher werden geleitet

Er hat einen detaillierten Plan ausgearbeitet, damit die Veranstaltung coronakonform abgehalten werden kann. Um 15 Uhr beginnt die Finissage im großen Saal im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a. Dort können die Besucher mit Abstand auf Stühlen Platz nehmen. Künstler Wolfgang Schulze wird ebenso ein paar Worte sagen, wie Vertreter der Stadtspitze und des Museumsvereins.

Weitere NP+ Artikel

Per Einbahnstraßenregelung werden sie dann aus dem Gebäude auf den Vorplatz des Alten Krugs geleitet. Dort soll dann das kleine Weinfest aufgebaut sein. In der Kaffeestube des Museums bekommen die Besucher Kaffee und Kuchen, an einem Zelt schenken Ehrenamtliche Wein aus. Zudem verkauft die Bürgerstiftung Seelze an einem Stand Bücher, daneben ist zu erleben, wie in Handarbeit Butter hergestellt wird. Zudem zeigt Susanne Richter, wie sie Naturseifen herstellt.

Maximal 25 Personen gleichzeitig

Auch zwischen den Zelten sind die Besucherströme genau geregelt. Wer ins Museum will, muss sich registrieren. „Das Museum wird an diesem Sonntag wie gewohnt ab 14.30 Uhr geöffnet sein“, sagt Waltraud Gertz vom Vorstand. Maximal 25 Personen dürfen sich zeitgleich in den Ausstellungsräumen aufhalten. Auch hier sind entsprechende Markierungen angebracht.

Karikaturist Wolfgang Schulze stellt im Heimatmuseum Seelze knapp 150 seiner Karikaturen aus. Sie dokumentieren humorvoll das Seelzer Leben. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

„Wir werden mit zusätzlichem Personal dafür sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden“, sagt Werner. Man hoffe, dass Unterstützer und Gäste durch die Veranstaltung wieder Lust bekommen, ins Museum zu gehen.

Nach wochenlanger Schließung konnten die Mitglieder des Museumsvereins Mitte Juni zum ersten Mal die Ausstellungsräume im Alten Krug wieder öffnen. „Viele Leute kommen aber noch nicht“, sagt Gertz. „Das wollen wir durch das Weinfest und die Finissage ändern.“ Es bisschen Geselligkeit sei schließlich wichtig.

Krippenausstellung im Advent

Die Mitglieder des Vorstands sind allerdings froh, dass sie das Museum sobald es möglich war wieder für die Besucher geöffnet haben. „Wenn man zu lange dichtmacht, bleiben die Leute komplett weg“, so Werner. Für die Zeit nach der Finissage der Karikaturen-Ausstellung plant das Heimatmuseum eine Weihnachtsausstellung. Ab dem ersten Advent sollen in den Räumen Krippen zu sehen sein.

Von Linda Tonn