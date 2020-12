Letter

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Dieter Wolf aus Letter mit der Fotografie. Der 68-Jährige bildet nicht allein seine Sicht auf die Welt ab, er konzipiert auch Ausstellungen. „Vor 13 Jahren wurde ich sogar selbst zum Galeristen und betreue seit 2007 die Fotoamateur-Ausstellungen in Lindens Galerie im Keller“, berichtet Wolf. Die gerahmten Fotografien der ambitionierten Lichtbildner hängen im Tiefgeschoss des Freizeitheims Linden.

Zur Galerie Ob Alltägliches, wie der Müllsack, oder Gestaltetes wie die Kostüme der Cosplayer: Fotografie schärft den Blick und gewinnt der Umwelt besondere Blickwinkel ab, wie zwei Galeristen aus Letter finden.

Fotomotive finden sich überall

„Unsere letzte Ausstellungseröffnung war am 4. September“, blickt Wolf zurück. Reinhard Weber zeigt Motive, die ihm in Großbritanniens Hauptstadt vor die Linse kamen. „Light & Shadow of London City“ betitelte er seine Schau und meint damit die Ästhetik des Alltagslebens ebenso wie das gesellschaftliche Spannungsfeld.

Neuer Blick auf Alltägliches

So wie analoge Fotografen früher ein Negativ und ein Positiv des Motivs erstellten, fasst auch Weber die Motivwahl auf. Da wird in einer grau-braunen Umgebung der Müllsack in Magenta zum Farbtupfer, ergänzt durch eine gelbe Bananenschale, die aus der Sacköffnung herauslugt. In Sachen Fotogenität können da die Aha-Müllsäcke der Region Hannover nicht mithalten.

Alltag aus ungewöhnlicher Perspektive abbilden

„Aber das Prinzip lässt sich übernehmen“, sagt Wolf und empfiehlt, „dem Alltäglichen eine neue Aufmerksamkeit zu schenken.“ So könne man etwas, was als hässlich gelte, besonders ästhetisch abbilden.“ Diese Aufgabe könne sich jeder selber und jederzeit stellen und würde auf diese Weise eine interessante, erfrischende Perspektive auf seine alltägliche Umgebung gewinnen, so die Überzeugung des Letteraners.

Besuch der Galerie derzeit nicht möglich

„Unser Galerieteam hatte schon in der Einladung zur Vernissage vermerkt, dass sich coronabedingt die Öffnungszeiten ändern können“, sagt Dietmar Lehne aus Letter. Auch er ist fotografisch ambitioniert, zählt zu den Mitbegründern von Hannovers Haus der Fotografie und ist seit seiner letzten eigenen Ausstellung selber zum Teammitglied der Galerie im Keller geworden. Neben den beiden Letteranern ist Rainer Derks, er kommt aus der Fotogruppe Barsinghausen, dritter Galerieteam-Mitstreiter.

Fotomotive für Weihnachtskarten suchen

Inzwischen steht fest, dass die Galerie im Keller in diesem Jahr nicht mehr öffnen wird. „Aber auf der Suche nach Fotomotive kann man jederzeit das besondere im Alltäglichen entdecken“, sagt Wolf. Er kommt gerade aus dem Deister, wo er bei strahlendem Sonnenschein Pilze, Moos und Laub ablichtete. Sein Tipp für alle, die derzeit etwas mehr Zeit haben: Weihnachtskarten selber gestalten – mit persönlichen Fotografien. Und wer am Ball bleibt, steuert möglicherweise auf eine eigene Ausstellung zu – wenn die Galerie im Keller wieder öffnet.

Die Galerie im Keller ist im Freizeitheim Linden an der Windheimstraße 4 in Hannover zu finden. Informationen gibt es auch auf der Homepage galerie-im-keller.de.

Von Patricia Chadde