Reger Betrieb herrscht an diesem Mittwochvormittag in den Räumen des Seelzer Brotkorbs an der Schillerstraße. Einen Tag vor der Lebensmittelausgabe gibt es eine Menge zu tun, und viele helfende Hände werden gebraucht. Für den Vorsitzenden des Brotkorbs, Oliver Wehse, und sein Team ist es daher eine echte Bereicherung, dass Olga (15), Jessica, Pano und Sandra (alle 16) sich dazu entschlossen haben, ihr Sozialpraktikum beim Brotkorb zu verbringen. 14 Tage lang unterstützen die Zehntklässler nun den Verein.

Alternative zum Altenheim

„Wir wollten eigentlich beide zusammen ein Praktikum in einem Altenheim in Wettbergen machen“, erzählen Jessica und Olga. Doch aufgrund von Corona war das nicht möglich, und eine Alternative musste her. Beide Mädchen besuchen genau wie ihre Mitschüler die Ludwig-Windthorst-Schule in Hannover, die auf die Einrichtung in Seelze aufmerksam geworden und an Wehse herangetreten ist. Die Alternative gefällt den beiden Schülerinnen gut, und das, obwohl sie jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen müssen. Aktuell packen sie Lebensmittel in Tüten und bereiten sie so für die Ausgabe vor. „Wir machen hier eigentlich alles, helfen bei der Vorbereitung, sortieren verdorbene Lebensmittel aus, helfen bei der Lebensmittelausgabe und auch in der Kleiderkammer“, sagen die beiden.

Olga (15) und Jessica (16) packen Lebensmitteltüten. Quelle: Sandra Remmer

Arbeit macht den Schülern viel Spaß

Ihre Mitschüler Sandra und Pano kommen unterdessen gerade von einem Seelzer Verbrauchermarkt zurück und schleppen Kisten voller Nahrungsmittel in den Kühlraum. „Ich wollte ursprünglich mein Praktikum im Annastift machen“, berichtet Sandra. Die Alternative beim Brotkorb gefalle ihr jedoch sehr gut. „Es macht mir sehr viel Spaß hier.“ Mitschüler Pano pflichtet ihr bei. „Ich finde es auch total interessant, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern anderen Menschen helfen, die nicht so viel haben“, sagt der 16-Jährige.

Sandra hat bei ihrem Praktikum beim Brotkorb großen Spaß. Quelle: Sandra Remmer

Praktikanten sind willkommen

„Für uns ist die Unterstützung der Praktikanten eine tolle Entlastung“, sagt Wehse. Es sei zum ersten Mal, dass der Brotkorb derartige Hilfe erhalte. „Vom Georg-Büchner-Gymnasium haben wir auch schon Anfragen für Januar“, sagt Wehse erfreut. Die jungen Helfer seien stets willkommen. Alle Aufgaben, die sie machen, müssten sonst die ehrenamtlichen Helfer des Brotkorbs erledigen – und die werden immer älter. „Wir freuen uns, junge Leute zu begeistern. Sie sind belastbar und haben viele gute Ideen, die Ältere oftmals nicht haben“, so Wehse weiter.

Aus diesem Grund habe er auch den Kontakt zur Bertolt-Brecht-Gesamtschule gesucht und dort eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Titel „Soziales Engagement“ angeboten. Leider hätten sich die eingegangenen vier Anmeldungen jedoch zerschlagen. Wehse bleibt allerdings optimistisch und möchte einen weiteren Versuch im neuen Schulhalbjahr starten.

