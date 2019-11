Ein Radfahrer, der in Lohnde offenbar betrunken in den Mittellandkanal gestürzt war, soll für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen. Mehrere Hundert Euro stehen auf der Rechnung, die der Mann jedoch nicht zahlen will. Jetzt zieht er vor Gericht. Seine Argumentation: Er habe gar nicht um Hilfe gebeten.