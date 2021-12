Seelze

Mit der Einrichtung eines mobilen Impfzentrums im Seelzer Rathaus schafft die Stadt für die Bürgerinnen und Bürger ein weiteres Angebot, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Geöffnet ist das Impfzentrum an allen drei Adventssonnabenden jeweils von 10 bis 18 Uhr. Termintickets sind ab sofort erhältlich. Da im Rathaus das Vakzin von Moderna verimpft wird, richtet sich das Angebot an alle Seelzerinnen und Seelzer, die älter als 30 Jahre sind. Hintergrund: Insbesondere bei jungen Männern sind nach einer Impfung mit dem Moderna-Impfstoff vermehrt Fälle von Herzmuskelentzündungen beobachtet worden. Damit folgt die Stadt Seelze den Empfehlungen der ständigen Impfkommission (Stiko).

Impftempo soll erhöht werden

„Wir bieten sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Boosterimpfungen mit dem Vakzin des Herstellers Moderna an, das für Erwachsene im Alter ab 30 Jahren empfohlen wird“, betont Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Dienste und für das Corona-Management der Stadtverwaltung zuständig. Eine Boosterimpfung ist ab dem fünften Monat nach der Zweitimpfung beziehungsweise vier Wochen nach einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson angeraten. Angesichts der aktuellen hohen Nachfrage nach Impfungen rechnet er damit, dass auch bei den Terminen im Rathaus Seelze ein großer Andrang herrschen wird. „Mit diesem zusätzlichen kostenlosen Angebot direkt in Seelze wollen wir alle gemeinsam für mehr Pragmatismus und Tempo beim Impfen sorgen“, sagt Seelzes Erster Stadtrat Steffen Klingenberg. Geplant ist, an allen drei Sonnabenden bis zu 3000 Menschen zu impfen.

Unterstützung durch Seelzer Ärzte und Feuerwehr

Das zusätzliche Impfangebot ist auch das Ergebnis eines runden Tisches, bei dem Verwaltung und die Seelzer Ärztinnen und Ärzte sich gemeinsam darüber beraten haben, wie möglichst viele Menschen in einem möglichst kurzem Zeitraum geimpft werden können. „Wir danken allen Ärztinnen und Ärzten, unseren städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Seelzer Stadtgebiet, die diese Impf-Samstage ermöglichen“, sagt Steffen Klingenberg. „Sie alle tragen auf diese Weise mit dazu bei, die Corona-Pandemie einzudämmen und ihnen allen gebührt für dieses große Engagement ein großes Lob“.

„Um Wartezeiten so gut wie möglich zu begrenzen, arbeiten wir mit einem Terminticketsystem“, erläutert Oltsch. Diese Tickets für Sonnabend, 4. Dezember, in verschiedenen Farben mit Zeitfenstern von jeweils 15 Minuten sind ab sofort verfügbar. Sie werden bereits gezielt an bestimmte Zielgruppen wie Erzieherinnen und Erzieher sowie Feuerwehrleute ausgegeben und sind zudem bis einschließlich Freitag, 3. Dezember, von 8.30 bis 18 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger über den Haupteingang im Rathaus Seelze erhältlich. Die Termintickets für die Impf-Samstage am Sonnabend, 11. Dezember, und Sonnabend, 18. Dezember, werden dann in der Woche vor dem jeweiligen Termin montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr an gleicher Stelle ausgegeben. Neben Termintickets für sich selbst können alle Bürgerinnen und Bürger auch Tickets für weitere Personen mitnehmen, die sich verbindlich an dem jeweiligen Termin impfen lassen möchten.

Digitale Terminvergabe in Vorbereitung

Doch auch wer keinen Termin ausgemacht hat, kann spontan im Rathaus vorbei kommen. „Kurzentschlossene können auch ohne Terminticket vorbeikommen. Wir schauen dann, ob und wo wir ihnen ein freies Zeitfenster anbieten können“, betont Oltsch. Außerdem werde an einer digitalen Ergänzung zur Terminticketvergabe gearbeitet. Oltsch hofft, dass möglichst viele Seelzerinnen und Seelzer, die noch nicht geeimpft sind oder eine Auffrischungsimpfung möchten, dieses kostenlose Angebot nutzen werden.

Aktuelle Hinweise zur Verfügbarkeit der Termintickets und ergänzende Informationen zu den Impf-Samstagen am Sonnabend, 4., 11. und 18. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr wird die Stadt Seelze bei Bedarf auf ihrer Internetseite seelze.de veröffentlichen.

Von Sandra Remmer