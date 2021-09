Seelze bekommt eine Förderung von 755.000 Euro für die Innenstadt

Seelze

Seelze bekommt eine Förderung in Höhe von 755.000 Euro als Corona-Hilfe für die Innenstadt. SPD-Regionalministerin Birgit Honé hat die geförderten Projekte des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ bekannt gegeben. Insgesamt erhalten 207 Kommunen in Niedersachsen nach Einwohnerzahl gestaffelt fast 117 Millionen Euro aus EU-Corona-Hilfen.

„Ich bin damit mehr als zufrieden, denn wir konnten die Anträge sogar noch schneller als gedacht auf den Weg bringen“, sagte Honé. Die Kommunen hätten trotz des hohen Zeitdrucks solide und kreative Konzepte und Projekte zur Belebung der Innenstädte vorgelegt. Diese gelte es nun schnell mit Leben zu erfüllen, sagte die Ministerin.

Seelze macht bei Onlineworkshop mit

Seelze hatte sich im Vorfeld für das deutschlandweite Projekt „Umpflastern“ beworben: Als eine von nur neun Städten und Gemeinden ist Seelze für die Teilnahme am Innovation Camp des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes ausgewählt worden. Ziel des zweieinhalbtägigen Onlineworkshops ist die Gestaltung einer lebendigen Innenstadt.

Da sich nicht alle niedersächsischen Kommunen beteiligt haben, konnte das Budget der einzelnen Bescheide sogar erhöht werden. Claudia Schüßler, SPD-Landtagsabgeordnete für Seelze, freut sich sehr über die Förderung. „Wir wollen die Innenstadt von Seelze für alle Menschen attraktiv halten. Mit den 755.000 Euro Fördermitteln können wir nun vor Ort sinnvolle Projekte umsetzen“, teilte die Abgeordnete mit.

Lokale Wirtschaft soll sich wieder erholen

Als Landtagsabgeordnete habe sie bereits vor den Ferien Kontakt mit allen Betroffenen aufgenommen. „Nun ist es an der Zeit, dass die Stadt zügig ein Konzept mit allen Beteiligten erarbeitet.“ Die geförderten Vorhaben leisten dabei einen auch einen Beitrag für den örtlichen Einzelhandel, betont Schüßler. „Die Geschäfte und Gaststätten in unserer Stadt haben stark unter der Corona-Zeit gelitten. Mit den Mitteln des Sofortprogramms locken wir wieder mehr Menschen in die Innenstadt und helfen der lokalen Wirtschaft bei der Erholung.“

Zentren attraktiv und modern gestalten

Ihre Zentren in Folge der Pandemie wiederzubeleben, modern und attraktiv zu gestalten, ist das Ziel der 46 Städte, die einen Antrag für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ in der Region Leine-Weser gestellt haben. Hierfür erhalten sie ein Fördervolumen von insgesamt rund 23 Millionen Euro. Die Ideen reichen von digitalen Stadtführungen über Pop-up-Stores, das sind zeitlich begrenzte Öffnungen für Geschäfte und Gastronomie, bis zu modernisierten Aufenthaltsmöglichkeiten. Außerdem werden innerstädtische Freizeit- und Tourismusangebote sowie Kulturprojekte gefördert.

Von Anke Lütjens