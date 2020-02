Zweites Feuer innerhalb von zwei Tagen: Wieder Kellerbrand im selben Mehrfamilienhaus

Seelze

Zweiter Brand innerhalb von nur 48 Stunden: In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Distelwinkel in Seelze ist in der Nacht zu Mittwoch erneut ein Feuer ausgebrochen. Wie schon am späten Sonntagabend geriet auch jetzt wieder aus bislang ungeklärter Ursache ein Keller des Hauses in Brand. Laut Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler war das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat erneut Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erste Anwohner waren gerade wieder in Wohnung zurückgekehrt

In dem Mehrfamilienhaus waren laut Feuerwehr in den vergangenen Jahren immer wieder Feuer ausgebrochen. Demnach hatten die Stadtwerke Hannover nach dem Brand in der Nacht zu Sonntag gerade erst am Dienstag wieder den Strom in dem Gebäude angestellt. Zuvor war ein beschädigtes Kabel repariert worden. Anschließend war auch erst eine Wohnung im Erdgeschoss wieder bewohnt. Bei dem Feuer am Sonntag hatte die Feuerwehr wegen eines sehr stark verqualmten Treppenhauses das gesamte Gebäude evakuiert. Verletzt wurde auch am Sonntagabend niemand.

Erst am vergangenen Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Distelwinkel aus. Quelle: Frank Tunnat

Brand ist erneut schnell gelöscht

In der Nacht zu Mittwoch hatten eine zurückgekehrte Bewohnerin und ein Mann den Brand jetzt aber frühzeitig bemerkt und anschließend die Erdgeschosswohnung sowie das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr wurde gegen 0.50 Uhr alarmiert. Zu dem Mehrfamilienhaus rückten insgesamt 35 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Seelze und Letter sowie der Atemschutzrettungstrupp Gümmer aus. Die Einsatzkräfte hatten den Brand im Keller des Hauses schnell gelöscht. Anschließend wurden die verqualmten Räume belüftet.

„Das Feuer ist aber jetzt in einem anderen Keller des Hauses ausgebrochen als am Sonntagabend“, berichtete Feuerwehrsprecher Köhler. Nach seinen Angaben stellten Mitarbeiter der Stadtwerke nun erneut aus Sicherheitsgründen den Strom in dem Mehrfamilienhaus ab, weil bei dem Feuer möglicherweise wieder Versorgungsleitungen beschädigt worden sein könnten. Nach etwa zwei Stunden rückte die Feuerwehr wieder ab.

Anwohnerin fällt wieder mit ihrem Verhalten schlecht auf

Am Sonntagabend war die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr und damit fast zur gleichen Zeit alarmiert worden. Diesmal rückten die Einsatzkräfte nur etwa eine Stunde später zur Straße Im Distelwinkel aus. Von den insgesamt 19 in dem Mehrfamilienhaus gemeldeten Bewohnern waren seit Sonntag laut Feuerwehr und Polizei nur Bewohner im Erdgeschoss zurückgekehrt.

Eine Frau aus dem Erdgeschoss hatte sich am Sonntag noch geweigert, ihre Wohnung zu verlassen – offenbar wegen mehrerer Hundewelpen und Katzen. Sie ist keine Unbekannte: Bereits im März 2017 zeigte sie sich bei einem Feuerwehreinsatz renitent, prügelte auf einen Mann ein und musste aus dem Haus getragen werden. Anschließend rettete die Feuerwehr ihre vier Hunde und sieben Hundewelpen aus der Wohnung. Beim jüngsten Einsatz in der Nacht zu Mittwoch konnten die Tiere laut Feuerwehrsprecher während des Einsatzes in der Erdgeschosswohnung bleiben. Laut Polizei zeigte sich die Besitzerin jedoch wieder „unwirsch gegenüber Einsatzkräften“.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez