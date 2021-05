Letter

Ein unbekannter Fahrer hat zwischen Dienstag, 15.10 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, an der Straße Kurze Wanne/Ecke Klöcknerstraße einen geparkten weißen Peugeot Rifter beschädigt, wie die Polizei berichtet. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1000 Euro an der vorderen Stoßstange und am Radkasten zu kümmern.

Ebenfalls in Letter hat ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren zwischen Montag, 14 Uhr, und Mittwoch, 9.50 Uhr, einen an der Lange-Feld-Straße geparkten grauen Peugeot 206 am Kotflügel und der vorderen Stoßstange beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. In beiden Fällen ermittelt die Polizei Seelze wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner