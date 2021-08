Seelze/Letter

Vermutlich beim Rangieren hat ein Autofahrer am Dienstag zwischen 7 und 10.45 Uhr einen an der Alfred-Nobel-Straße 12 in Letter geparkten Opel Astra am linken Außenspiegel beschädigt, berichtet die Polizei. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 250 Euro zu kümmern.

Ebenfalls am Dienstag beschädigte ein Fahrer zwischen 8.45 und 13.30 Uhr einen VW Golf, der in Höhe der Hannoverschen Straße 18 in Seelze geparkt war. Auch dieser Unbekannte flüchtete vom Unfallort. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner