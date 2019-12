So stimmungsvoll sind die Weihnachtsmärkte in Seelze

Seelze

Sechs Advents- und Weihnachtsmärkte haben am Wochenende vorweihnachtliche Stimmung in die Ortsteile von Seelze gebracht. Auf dem Kastanienplatz in Letter lud das Weihnachtshüttendorf zum Verweilen ein.

Neben einem vielseitigen kulinarischen Angebot boten viele Hobbykünstler ihre Waren an. Claudia Liolios aus Altwarmbüchen war mit ihrem Vater gekommen, um Schmuck und Mosaikbilder zu verkaufen. Die gehörlose Theaterschauspielerin war durch das Internet auf den Markt in Letter aufmerksam geworden. „Meine Tochter hat alles selbst gemacht“, sagte der stolze Vater.

Der Kastanienplatz verwandelt sich am Wochenende in einen Weihnachtsmarkt. Quelle: Heike Baake

Kinderkarussell und Tombola in Letter

Außer Liolios waren weitere Hobbykünstler gekommen und präsentierten den Besuchern eine große, vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk. Angelika Nolte besucht jedes Jahr den Weihnachtsmarkt und genießt das bunte Treiben. „Ich finde es einfach schön, man trifft so viele Bekannte, die man sonst nicht sieht“, sagte die Letteranerin erfreut. Auch die jungen Gäste hatten viel Spaß. Sie fuhren auf einem Kinderkarussell und stellten im Zelt von Heike und Frank Marwell Teelichter und Grußkarten her.

Für Genießer gab es Flammlachs auf dem Weihnachtsmarkt in Lathwehren. Quelle: Heike Baake

Flammlachs und gebrannte Mandeln in Lathwehren

Klein und sehr gemütlich präsentierte sich auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt in Lathwehren. Der Duft von gebrannten Mandeln, frischen Brezeln und Flammlachs umhüllte den leuchtenden Weihnachtsbaum. Sabine Jordan und Claudia Picke wärmten sich mit Eierpunsch und genossen die heimelige Atmosphäre. „Hier ist einfach alles vorhanden von Kunst bis zur Gemütlichkeit“, schwärmte Picke. Auch das kreative Angebot der Lathwehrener Mütter lockte viele Käufer an. Neben Adventsgestecken boten sie Dekorationsartikel aus Ton, selbst gemachte Marmelade und verschiedene Essigsorten an. „Der Erlös soll in die Anschaffung einer Schutzhütte auf dem Sportplatz fließen“, sagte Nicole Berger.

Larissa und Annette Tietze genießen Glühwein auf dem Lohnder Weihnachtsmarkt. Quelle: Heike Baake

Weihnachtsmann im Winterwald in Lohnde

In Lohnde drängten sich die Besucher im Winterwald, genossen das musikalische Programm in der Kirche oder bummelten entlang der vielen Holzhütten. Von Weihnachtskarten, Sternenketten aus Papier, gestrickten Stümpfen oder bunten Kerzen konnten die Besucher vieles für den weihnachtlichen Gabentisch erwerben. Auch das Team der Meeresreiter bot selbst gebackene Kekse und Tassen mit Fotografien der Vereinspferde an. Larissa und Anette Tietze genossen bei Glühwein das weihnachtliche Treiben. „Der Standort um die Kirche ist einfach schön“, sagte Annette Tietze. Auch der Weihnachtsmann schlenderte zur Freude der jungen Besucher über den Markt.

Die Konfirmandin Daria Coca verkauft Zuckerwatte auf dem Adventsmarkt in Velber Quelle: Luca Wiggers

Kinder Schminken und Adventslicht basteln in Velber

In Velber füllte es sich schon am frühen Nachmittag rund um den Kul-Turm und das Gemeindehaus. Wie auch in den vergangenen Jahren galt das Dampfkarussell als die Hauptattraktion für Kinder. Die Jungen und Mädchen konnten sich außerdem von Schülern des künftigen Abiturjahrgangs des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter schminken lassen. „Wir sammeln dadurch Spenden für unseren Abiball“, sagte Jette Ihl, Schülerin der zwölften Klasse. Die Konfirmandinnen Finja Thomasi und Pheline von Drahten verschenkten, als Wichtel verkleidet, Süßigkeiten und Äpfel an die Kinder. Die Besucher konnten sich zudem beim Jugendrotkreuz selbst am Basteln eines Adventslichts versuchen. Für Speisen und Getränke sorgten der Sportverein Velber, die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz.

Lara (16) malt Lara (6) ein Glitzertattoo. Die Kinder stehen in Almhorst Schlange, um alle so eins zu bekommen. Quelle: Luca Wiggers

Grundschüler singen in Almhorst

Die Schüler der Grundschule Almhorst begrüßten die Besucher des Adventsmarktes mit zwei Weihnachtsliedern. „In diesem Jahr sind zum ersten Mal die Grundschüler in den Markt mit eingebunden“ , sagte Ortsbürgermeisterin Petra Cordes. Die Grundschüler hatten Kekse gebacken und Windlichter, Schlüsselanhänger und Kalender gebastelt, die sie selbst verkauften. Der Förderverein und die Elternvertretung der Grundschule boten Kuchen, Crêpes und Kakao an. Die Ortsfeuerwehr und Jugendfeuerwehr verkaufte nicht nur kühle Getränke. Sie hatten außerdem die Hauptattraktion mitgebracht: Einen Weihnachtsmann, der Süßigkeiten verteilte und für Fotos bereitstand. „Es ist wirklich ein schöner Weihnachtsmarkt hier, sehr familiär und gemütlich“, sagte der Weihnachtsmann, der im richtigen Leben Dieter Kiepe heißt.

Ortsbürgermeister Robert Kreimeyer (links) und der ehemaliger Döteberger Norbert Kokins grillen Bratwurst für die Döteberger Quelle: Luca Wiggers

Stockbrot und Musikzug auf dem Dorfplatz in Döteberg

Auch in Döteberg kam das Dorf ab dem frühen Abend zur Adventseinstimmung auf dem Dorfplatz zusammen. Der Musikzug der Feuerwehr Kirchwehren begrüßte die Besucher mit weihnachtlicher Musik. Die örtlichen Vereine der Feuerwehr, der Sprungfedern und des Deutschen Roten Kreuzes sorgten mit Bratwurst, Crêpes und Glühwein dafür, dass niemand hungrig nach Hause gehen musste. Die jungen Besucher konnten sich über einem Feuer Stockbrot backen. „Es ist immer schön, wenn das Dorf zusammen kommt und man auch ehemalige Döteberger wiedertrifft“, sagte Ortsbürgermeister Robert Kreimeyer.

Von Heike Baake und Luca Wiggers