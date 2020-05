Zahl der Verkehrsunfälle in Seelze steigt 2019 an

Seelze

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 um 15 Fälle (plus 2,3 Prozent) auf 674 angestiegen. Die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre habe insgesamt eine leichte, aber durchgehende Steigerung gezeigt, sagte Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats Seelze, der die aktuelle Verkehrsunfallstatistik für 2019 vorlegte. Damit sei der Durchschnittswert von 630 Verkehrsunfällen der Jahre 2014 bis 2018 um 6,5 Prozent überschritten worden.

„Jeder Mensch, der im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr getötet oder verletzt wird, ist einer zu viel“, sagte Hantke. Die Folgen, insbesondere der tragischen Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten, seien für die Opfer und die Angehörigen unerträglich. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 90 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen (2017: 105, 2018: 98). Den Rückgang von 8,16 Prozent im Vergleich zu 2018 oder von 14,29 Prozent bezeichnete Hantke als sehr positiv.

Anzeige

Allerdings wurden 2019 zwei Menschen bei Unfällen getötet (2018: 1; 2017: 2 und 2016: 0). So stürzte im Juni ein 88-jähriger Mann mit seinem Fahrrad aus ungeklärter Ursache in Letter. Er trug keinen Fahrradhelm, verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Ebenfalls im Juni wurde ein 23-jähriger Autofahrer auf der K251 in Höhe der Harenberger Mühle bei einem Zusammenstoß mit einem Tanklastzug schwer verletzt. Wenige Tage nach dem Unfall verstarb er in einem Krankenhaus.

Weitere NP+ Artikel

Die Zahl der Schwerverletzten ist insgesamt gesunken

Insgesamt elf Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Im Vorjahr waren es noch 13, im Schnitt der Jahre 2014 bis 2018 waren es 13,2. Als Schwerverletzte gelten laut Statistik Personen, die nach einem Unfall mindestens 24 Stunden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden – auch, wenn das nur „zur Beobachtung“ geschieht. Von den elf Schwerverletzten waren drei mit einem Auto und zwei mit einem Motorrad unterwegs. Während nur ein Fußgänger schwer verletzt wurde, waren es fünf Radfahrer.

Die Zahl der Leichtverletzten ist im Vergleich zum Vorjahr um 17 auf 91 gesunken – ein Rückgang um 15,74 Prozent. Damit blieb die Zahl der Leichtverletzten auch unter dem Fünf-Jahres-Durchschnittswert von 103,4.

Polizei rät Radfahrern zum Tragen eines Helms

In etwa konstant geblieben ist die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Kinder: Sieben waren es laut Statistik. Schwerverletzte gab es nicht. Die leicht verletzten Jungen und Mädchen waren zwischen sechs und 14 Jahren alt. Auch „junge Kraftfahrer“ im Alter von 18 bis 24 Jahre werden in der Erhebung extra geführt. Hier gab es neben dem bereits genannten getöteten Fahrer elf Verletzte, darunter einen Schwerverletzten.

Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2018. Damals gab es 19 Leicht- und drei Schwerverletzte sowie einen Toten in dieser Altersgruppe. Die Polizei sieht deshalb eine in der Gesamtzahl positive Entwicklung innerhalb der vergangenen fünf Jahre. „Allerdings kann man bei schwer verletzten oder getöteten jungen Menschen nur schwer von positiven Zahlen sprechen“, sagt Hantke.

Eine dritte Risikogruppe sind die Radfahrer: Es gab insgesamt 50 Unfälle mit Beteiligung von Radlern. Dabei war in 62 Prozent der Fälle dem Radfahrer/Pedelecfahrer ein Fehlverhalten vorzuwerfen. In 76 Prozent der Fälle trugen die Radfahrer zudem keinen Helm. Die Polizei betont, dass das Tragen eines Helms zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben sei. Trotzdem sei dies aus Sicherheitsgründen ratsam.

Lesen Sie auch

Peter Jeinsen leitet den Einsatz- und Streifendienst

Wechsel bei der Polizei in Seelze: Ralf Hantke übernimmt die Leitung

Zahl der Straftaten in Seelze nimmt zu

Corona-Pandemie: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Spielplätze

Von Thomas Tschörner