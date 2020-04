Seit mehr als 20 Monaten ist die Messstation für Radfahrer an der Harenberger Meile in Betrieb. Die Zahlen sind interessant, für die weitere Verkehrsentwicklung bedarf es zusätzlicher Erhebungen.

Zählstation in Harenberg misst viele Fahrräder

