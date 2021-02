Seelze

Der Winter macht Seelze zu schaffen. Einige Bürger beschweren sich über schlecht geräumte Straßen und Fußwege. Die Stadt lässt diese Kritik nicht gelten. Bis zu 25 Zentimeter hoher Schnee bedecke die Straßen und fordere den vollen Einsatz des Winterdienstes, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. „Die Beschäftigten des städtischen Betriebshofs sind seit Sonntag morgens von 5 Uhr bis jeweils spät abends ununterbrochen mit allen Fahrzeugen unterwegs und räumen den Schnee auf den kommunalen Straßen.“ Inzwischen seien rund 50 Tonnen Salz verbraucht, die Stadt habe nachbestellen müssen.

Einteilung in drei Winterdienstklassen

Die städtischen Straßen seien je nach Verkehrsbedeutung in drei Winterdienstklassen eingeteilt, erklärt Betriebshofleiter Johannes Tegtmeier. Straßen in der Winterdienstklasse A seien vorrangig zu räumen. Bei dem seit Sonnabendnacht bis zum späten Montagabend andauernden starken Schneefall und wiederholten Schneeverwehungen sei schon das Räumen der Straßen der Klasse A eine große Herausforderung gewesen. Die Straßen der Klassen B und C hätten in dieser Zeit nicht geräumt werden können.

Anzeige

Großfahrzeuge räumen jetzt auch weniger wichtige Straßen

Nach dem Ende des Schneefalls und des starken Windes hätten die Großfahrzeuge des Betriebshofs allerdings nach dem Entfernen des Schnees auf den Straßen der Winterdienstklasse A seit Dienstag auch die Straßen der Winterdienstklasse B räumen können, sagt Tegtmeier. Ein Radlader beginne zudem damit, Straßen der Winterdienstklasse C vom Schnee zu befreien und solche Straßen anzufahren, in denen die übrigen Großfahrzeuge aufgrund der großen Schneemassen an ihre Grenzen stoßen. Dafür hat der städtische Betriebshof einen zweiten Radlader sowie einen Kleinradlader für Fußwege und ähnliche Bereiche vor städtischen Gebäuden und Grundstücken gemietet, die seit Dienstagmittag zusätzlich im Einsatz sind.

Lagerbestände an Salz sind fast aufgebraucht

„Dort, wo sich eine Eisschicht gebildet hat, haben wir auch Streusalz ausgebracht“, sagt Tegtmeier. Inzwischen hätten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 50 Tonnen Streusalz verteilt und damit die Lagerbestände des Betriebshofs weitgehend aufgebraucht. Neues Streusalz sei bereits bestellt. Auf dem Weg zu ihren jeweiligen Einsatzorten habe der städtische Betriebshof im Seelzer Stadtgebiet auch die Räumung auf den Kreis- und Landesstraßen und auf der Bundesstraße 441, die in die Zuständigkeit der Straßenmeistereien Wennigsen und Ronnenberg fallen, unterstützt.

Eigentümer müssen auch räumen

Während die kommunalen Straßen in den Aufgabenbereich des Betriebshofs fallen, sind für die Räumung des Schnees auf Fußwegen vor allen Privatgrundstücken die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst verantwortlich, betont Fricke. Die städtische Straßenreinigungsverordnung gebe vor, dass die Hausbesitzer dafür zu sorgen haben, dass Fuß- und Radwege vor ihren Grundstücken werktags ab 7 Uhr und sonntags ab 8 Uhr bis jeweils 20 Uhr auf eineinhalb Metern Breite vom Schnee befreit sind. Bei Glätte müssen sie zudem mit einem geeigneten Material gestreut werden. „Bei andauerndem Schneefall sind sie verpflichtet, den Gehweg regelmäßig erneut zu räumen und gegen Glätte vorzugehen“, betont Fricke. Ist kein Gehweg vorhanden, muss ein Streifen von einem Meter Breite neben der Fahrbahn oder am äußersten Fahrbahnrand geräumt und gestreut werden. Bei Versäumnissen sind die Anlieger auch für möglicherweise daraus resultierende Schäden haftbar, erklärt der Stadtsprecher.

Lesen Sie auch: Remondis holt diese Woche keine Gelben Säcke ab

Betriebshof ist auch zu Fuß im Einsatz

Nicht immer ist der Betriebshof mit großen Fahrzeugen unterwegs. Etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien ergänzend zu dem Einsatz der Räumfahrzeuge auch zu Fuß unterwegs. Unter anderem würden sie die Verkehrsübergänge an Ampeln und Kreuzungen vom Schnee befreien und so mit dafür sorgen, dass auch Fußgängerinnen und Fußgänger vorankommen. „Da ist immer viel Handarbeit gefragt“, erklärt der Betriebshofleiter. Tegtmeier lobt den großen Einsatz seines gesamten Teams. „Ich bin sehr stolz darauf, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Tagen geleistet haben“, sagt Johannes Tegtmeier auch mit Blick auf zahlreiche Überstunden.

Von Thomas Tschörner