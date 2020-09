Seelze

Das alltägliche Leben in Seelze hat sich aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen gewandelt. Gerade Kinder und Jugendliche waren mehrere Monate von ihren außer familiären Kontakten, also von Freunden, von Kindergartenfreunden, Mitschülern, Erziehern und Lehrern isoliert. Gewohnte Freizeitaktivitäten fielen ebenfalls aus. Welche Wirkung diese Erfahrungen einer Ausnahmesituation auf die Psyche des Nachwuchses hat, war Thema eines Online-Netzwerktreffens. 60 Fachkräfte aus Seelze tauschten sich über ihre Erfahrungen im Umgang mit ihren Schützlingen aus, denn Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte, Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter sind besonders dicht dran an den Kindern und Jugendlichen.

Lockdown-Erfahrung wirkt sich auf das Verhalten aus

„Gerade der wochenlange Lockdown ist nicht ohne Folgen geblieben“, sagte Stefan Oltsch. Er ist der Leiter der Abteilung Soziale Betreuung bei der Stadt Seelze und weiß: „Ängste und Lernschwierigkeiten, welche einige Kinder und Jugendliche zeigen, könnten möglicherweise aus den ungewöhnlichen Erlebnissen resultieren.“ Für alle Fachkräfte in Seelze, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, hatte die Stadtverwaltung das Online-Seminar mit dem Titel „Was macht Isolation mit Kindern?“ organisiert. Das Seelzer Netzwerk für Familien zählte dabei zu den Co-Organisatoren. Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Carsten Thiele, der bei der Kinder- und Jugendhilfeorganisation Chipa Child & Parents in Hannover tätig ist, machte in seinem Vortrag die Lage transparenter.

Veränderungen des kindlichen Verhaltens ernst nehmen

Thiele schilderte, auf welche Weise Kinder und ihre Familien nun unterstützt und gestärkt werden können, damit sich mögliche negative Folgen minimieren lassen. Thiele ermutigte Fachkräfte und Eltern ausdrücklich, Veränderungen des Verhaltens ernst zu nehmen. „Ein offenes Gespräch mit den Kindern und den Erziehungsberechtigten hilft, um neue ebenso wie vergangene Situationen zu bewältigen“, riet Thiele.

Stadt bietet After Work Fachberatung an

„Wir haben zum ersten Mal ein Netzwerktreffen online durchgeführt und wir sind froh, dass der wichtige Austausch auf diesem Weg möglich wurde“, sagte Stefan Oltsch über die Premiere des Online-Netzwerktreffens. Um den Austausch zu diesem bedeutenden Thema auch über die Videokonferenz hinaus fortzuführen, bietet die Stadt Seelze den Fachkräften zukünftig eine After-Work Fachberatung an. „Einzelne Fachkräfte oder auch Teams können dabei in zwangloser Atmosphäre Fälle anonymisiert vortragen und sich mit Experten besprechen“, erklärte Edda Apitz vom Familienservicebüro der Stadt Seelze. Interessierte Fachkräfte können sich per E-Mail an familienservice@stadt-seelze.de für dieses Angebot anmelden.

