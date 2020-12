Seelze

Als sich China im Jahr 1981 Richtung Europa öffnete, kam Daniel Zhao nach Hannover. „Ich wollte an der Uni Hannover studieren“, berichtet er. Zhao war erfolgreich und wurde Bauingenieur. Doch das Interesse der Kommilitonen und Bekannten an Münzen und Kunst aus Asien, brachte Zhao 1993 auf eine Idee, die sein Arbeitsleben stärker prägte als Architektur.

Handel mit Münzen und Briefmarken

Er zog einen Import und Handel für Briefmarken, Münzen und andere Sammlerschätze auf, um Begehrtes aus China liefern zu können. „Das wurde der Grundstein meines Import-Unternehmens “, sagt Zhao. In diesem Frühjahr wurde dem Geschäftsführer des Seelzer Unternehmens CTG China Trading GmbH schnell deutlich, dass hochwertige Atemschutzmasken in sehr hoher Stückzahl benötigt werden. „Bei meiner Recherche habe ich leider auch sehr schlecht gemachte Produkte entdeckt“, berichtet der gebürtige Chinese.

Anzeige

Ziel ist Qualität für Seelzer Ärzte und Apotheker

Sein Ziel ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Schutz bieten kann. „Ich möchte die Versorgung mit Masken für alle Seelzer Apotheken und Arztpraxen gewährleisten“, sagt der Unternehmer. Zhao fand zuverlässige Lieferanten und entwickelte innerhalb weniger Wochen die Web-Plattform medrhein.com. Anstelle von Münzen oder Bildern importiert er aktuell hochwertige FFP2-Atemschutzmasken mit geprüfter CE-Nummer. Diese steht auf der Folie der einzeln verpackten Masken, die von örtlichen Apothekern vertrieben werden.

Die von Daniel Zhao importierten Masken werden in China hergestellt. Quelle: privat

Einhaltung von Normen wird überwacht

Der Schwerpunkt von Zhaos Import-Unternehmen mit Firmensitz in der Almhorster Straße 6 liegt im Bereich der Masken. „Im Ingenieurwesen muss man sehr sorgfältig mit Zahlen umgehen und Normen berücksichtigen. Diese Routine hilft“, erläutert Zhao, der die Einhaltung von Zertifizierungen und Normen sorgfältig überwacht. Er erklärt: „Beim Erwerb von FFP2-Atemschutzmasken ist nicht allein die vierstellige CE-Nummer wichtig. Anbieter sind außerdem verpflichtet, die entsprechenden Zertifikate und Prüfberichte vorzulegen.“

Derzeit ist der Händler jeden Tag ausverkauft. „Nach meinem Gefühl kann die Maske Leben retten“, sagt er. Daher bemüht sich der Unternehmer um ausreichend Nachschub – und plant eine Spende von 10.000 OP-Masken für Pflegeheime in Seelze und Garbsen.

Die FFP2-Masken werden im Nordwesten Ostchinas in der chinesischen Provinz Anhui hergestellt. Seit 1984 besteht zwischen der chinesischen Provinz Anhui und dem Bundesland Niedersachsen eine Partnerschaft. Die Landstriche ähneln sich in ihrer landwirtschaftlichen Prägung. So wie Niedersachsen viele Menschen mit Lebensmitteln versorgt, werden durch den Anbau in Anhui neben dem Großraum Shanghai, auch die Provinz Jiangsu ( Nanjing) und die Provinz Zhejiang und Hangzhou mit landwirtschaftlichen Produkten beliefert. Außerdem werden in Anhui Bodenschätze, vor allem Kohle, Eisenerz, Kupfer, Kalkstein und Schwefel abgebaut. Inzwischen wickelt Anhui zehn Prozent seines Außenhandels mit der Bundesrepublik ab. Seelzer, die vor Ort kaufen, können sich durch die Masken aus chinesischer Produktion vor Infektionen schützen. Die Partnerschaft zwischen Anhui und Niedersachsen hat den Lebensweg von Daniel Zhao geprägt. „Sie bedeutet mir viel“, sagt Zhao.

Von Patricia Chadde