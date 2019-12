Umzug des Brotkorbs: Anwohner erheben Vorwürfe gegen die Stadt

Seelze

Manfred Schmidt und Rainer Albertus von der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) Schillerstraße 2 sind verstimmt. Die Stadtverwaltung habe bei einer Versammlung zum Umzug des Seelzer Brotkorbs in das Gebäude wieder den ursprünglichen Plan aus der Schublade gezogen und diesen per Beamer an die Wand geworfen. Nicht geredet worden sei dagegen über den Alternativvorschlag der WEG zum Einbau eines zusätzlichen Eingangs, obwohl der Vorschlag vom Ortsrat Seelze und dem Ausschuss für Ordnung und Soziales unterstützt worden sei. Diese Kritik weist Stadtsprecher Carsten Fricke zurück: Für den Rat werde es eine Tischvorlage geben, die ergebnisoffen – ohne Empfehlung der Verwaltung – mehrere Möglichkeiten zur Wahl stelle.

Seelzer Brotkorb muss umziehen

Die Stadt Seelze möchte im Erdgeschoss der Schillerstraße 2 den Seelzer Brotkorb und mehrere Beratungsstellen unterbringen, für die es in einem Nebengebäude des Rathauses zu eng geworden ist. Der Brotkorb, der mit ehrenamtlichen Helfern rund 700 Bedürftige einmal in der Woche mit Lebensmitteln versorgt, verliert Ende des Jahres sein bisheriges Domizil am Rande des Schulzentrums Seelze. Grund ist die vorgesehene Erweiterung des Schulgelände für die neue Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Nach Einschätzung der Verwaltung könnten mit den Räumen in der Schillerstraße alle Probleme gelöst werden. Dort stehen insgesamt 330 Quadratmeter einer ehemaligen Sozialstation zur Verfügung. Nach einer Trennung in zwei Bereiche seien die Räume sowohl für den Brotkorb als auch die Beratungsstellen des Sozialen Hauses geeignet. Die Stadt plant, dass die Beratungsstellen 105 Quadratmeter erhalten sollen und der Brotkorb auf rund 225 Quadratmetern untergebracht wird.

Anwohner sehen Brotkorb mit Sorge

Während die WEG gegen die Unterbringung der Beratungsstellen im Erdgeschoss keine Einwände hat, sehen die Eigentümer die Ansiedlung des Brotkorbs skeptisch. Sie befürchten einen zu großen Andrang der Kunden, die an einem Nachmittag in der Woche zu Brotkorb kommen und dabei auch spielende Kinder mitbrächten. Dazu kämen der Lieferverkehr und die Lagerung von auch verderblichen Lebensmitteln. Um die Situation zu entschärfen, hat die WEG den Einbau eines zusätzlichen Eingangs speziell für den Brotkorb vorgeschlagen. Unterstützung fanden die Eigentümer in der Kommunalpolitik. So wurde der Vorschlag der WEG sowohl vom Ortsrat Seelze als auch vom Ausschuss für Ordnung und Soziales unterstützt. Doch davon sei bei einer Bürgerinformation zum Thema Brotkorb und Schillerstraße nicht mehr die Rede gewesen, ärgert sich Schmidt. Stattdessen sei ein veralteter Vorschlag präsentiert worden. „Die Eigentümer sind alle stocksauer“, sagt Schmidt. Auch eine Klage werde nicht mehr ausgeschlossen.

Rat hat mehrere Optionen

Stadtsprecher Carsten Fricke kann die Aufregung der WEG dagegen nicht verstehen. Es werde eine Tischvorlage geben, die alle Optionen aufzeige, sagt er. Entscheiden werde dann der Rat. Grundsätzlich müsse entschieden werden, ob die Stadt die Räume anmieten soll. Geprüft werde zudem, ob ein Kauf der Räume nicht wirtschaftlich sinnvoller sei. Völlig ergebnisoffen sei derzeit die Frage nach dem Kundenzugang, sagte Fricke. „Alle Vorschläge werden gleichberechtigt vorgestellt.“ So könnte unter anderem der vorhandene Eingang der sozialen Einrichtungen vom Brotkorb mitgenutzt werden. Denkbar sei aber auch ein separater Zugang von der Gebäudeseite, an der sich die Garagenzufahrt befindet. Und auch für die Warenanlieferung gebe es mehrere Möglichkeiten. Entscheiden wird der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, die um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums beginnt.

