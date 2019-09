Weihnachtsmarktverein will eigene Hütten kaufen

Letter

Rechtzeitig zum ersten Advent soll auf dem Kastanienplatz in Letter wieder der Weihnachtsmarkt aufgebaut werden. Bislang durften Ortsrat und Weihnachtsmarktverein als Ausrichter immer auf geliehene Hütten der HGS in Seelze zurückgreifen. Doch der Transport und Aufbau dieser Hütten gestaltete sich zunehmend schwieriger. Die Organisatoren haben deshalb den Entschluss gefasst, sich eigene Hütten anzuschaffen. Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth ( SPD) rechnet dafür mit Kosten von rund 16.000 Euro.

Probleme beim Aufbau

„Wir hatten zunehmend mehr Schwierigkeiten damit, Leute für den Aufbau der Buden zu finden. Außerdem hat der dauernde Hin- und Hertransport dem Material nicht gut getan“, sagt Hackbarth. Deshalb hätten sie beschlossen, zehn eigene Hütten anzuschaffen. Diese werden nicht immer wieder neu zusammengebaut, sondern bleiben als Ganzes stehen. Außerdem sind sie auf Rollen befestigt, sodass sie leichter zu transportieren sind. Gelagert werden sollen die Holzhütten im Leinestadion der SG Letter 05. „Der Aufwand, sie von dort aus zum Kastanienplatz zu transportieren, ist viel geringer als immer von Seelze aus“, sagt Hackbarth.

Holzhütten werden angestrichen

Etwa 700 Euro kostet eine Hütte dieser Art. „Dazu kommen noch Dachpappe, ein Stahlrahmen und etwas Farbe, sodass wir auf etwa 1000 Euro pro Hütte kommen“, erläutert Hackbarth. Um diesen Betrag aufbringen zu können, haben Ortsrat und Verein einen Spendenaufruf gestartet und Unternehmen aus Letter um finanzielle Unterstützung gebeten. „Es gibt die Möglichkeit, für 500 Euro eine halbe und für 1000 Euro eine ganze Hütte zu spenden“, erzählt Hackbarth. Dafür bekommt das Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einem Firmenlogo, das an der Hütte angebracht wird, dauerhaft auf dem Weihnachtsmarkt zu präsentieren. Bislang hätten sie einen positiven Rücklauf erhalten, doch die volle Summe sei noch nicht in der Kasse. Möglicherweise werde auch der Ortsrat den Plan unterstützen, hofft Hackbarth. Wer den Erwerb der Holzbuden finanziell unterstützen möchte, kann sich unter Telefon (0511) 402291 und (0176) 54420257 an Rolf Hackbarth wenden.

Buden werden von Kunsthandwerkern genutzt

Benutzt werden sollen die Holzbuden ausschließlich von Kunsthandwerkern und anderen kleineren Ausstellern. „Sie sollen bewusst nicht zum Ausschank von Essen und Trinken genutzt werden“, sagt Hackbarth. Vielmehr sollen sie den Ausstellern von selbst gemachten Waren eine Verkaufsmöglichkeit bieten, die sie für ein so geringes Entgelt mieten können, dass sich das Kommen nach Letter auch lohnt.

Lesen Sie auch:

So lief der Weihnachtsmarkt im Vorjahr

Von Sandra Remmer