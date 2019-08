Dedensen

Unter dem Motto „Ich bin dann mal weg“ bietet die Wandersparte des Sportvereins Dedensen eine Pilgertour zum Kloster Mariensee an. Los geht es am Sonntag, 15. September, um 9.15 Uhr am Bahnhof Dedensen. Eine Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. „Pilgern heißt abzuschalten, innere Ruhe und neue Lebenskra...