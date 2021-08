Seelze

Insgesamt vier neue Auszubildende hat Detlef Schallhorn am Montagmorgen in seiner letzten Amtsperiode als Bürgermeister im Seelzer Rathaus begrüßt. Dabei absolvieren zwei der neuen Mitarbeiter ein Duales Studium als Stadtinspektor-Anwärter, die anderen beiden haben sich für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten entschieden. Alle vier starten hochmotiviert und voller Freude in diesen neuen Lebensabschnitt.

Assessment-Center gefällt allen Azubis

„Mir ist schon Ende der zwölften Klasse klar geworden, dass ich nicht an einer regulären Uni studieren will“, sagt Sarah Steenblock. Die 19-Jährige wohnt in der Landeshauptstadt und hat in diesem Jahr ihr Abitur abgelegt. „Ich habe schon ein Praktikum im Rathaus in Hannover gemacht. Hier in Seelze ist die Atmosphäre viel familiärer als dort“, sagt Steenblock. Auch das Assessment-Center – Voraussetzung für die Einstellung in Seelze – habe ihr sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht.

Teilnehmer fühlen sich ernst genommen

Das bestätigt auch Alparslan Singin aus Neustadt, der in Seelze seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen hat. „Ich habe mich schon im Auswahlverfahren gut aufgenommen und ernst genommen gefühlt“, sagt der 22-Jährige. Nachdem er seine Fachhochschulreife mit Schwerpunkt Verwaltung abgelegt hatte, hat er sich eine zweijährige Auszeit gegönnt, aber einen Werdegang bei der Verwaltung immer im Hinterkopf gehabt.

Ein Fachabitur mit dem Schwerpunkt Verwaltung hat auch Ronja Mischke aus Kolenfeld. Die 24-Jährige hat bereits eine Ausbildung als Drogistin hinter sich, dort aber schnell bemerkt, dass das nicht das ist, was sie den Rest ihres Berufslebens machen möchte.

Familiäre Atmosphäre im Rathaus

Die familiäre Atmosphäre, die im Seelzer Rathaus herrscht, hat auch Leonie Pohl aus Steinhude überzeugt. Auch das Assessment-Center hat seinen Teil dazu beigetragen. „Ich bin durch Freunde und Bekannte, die in Seelze wohnen, auf die Stadt gekommen“, sagt Pohl.

Dass die Vier ihren Vertrag in Seelze unterschrieben haben, ist nicht selbstverständlich. „Ein bisschen wie ein Sechser im Lotto“, sagt Detlef Schallhorn. Denn für die beiden Ausbildungsgänge haben sich insgesamt 269 Interessierte beworben. „168 für ein duales Studium und 101 für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten“, sagt Ausbildungsleiter Daniel Herberg. „Wir würden auch mehr einstellen, aber leider fehlt uns dafür die Kapazität und auch der Platz. Die Qualität der Ausbildung darf nicht darunter leiden“, ergänzt Schallhorn.

Einblick in viele Abteilungen

In Seelze durchlaufen die Auszubildenden bis zu acht Abteilungen im Rathaus. „Sie sollen so einen großen Teil des Hauses kennen lernen“, erklärt Herberg. Dabei sei auch nicht auszuschließen, dass ein Absolvent gleich nach Ende der Ausbildung eine Position mit Führungsverantwortung übernehme, so Schallhorn. Bei der Einstellung käme es nicht so sehr auf die Schulnoten an, betont Herberg. Nach einem allgemeinen Eignungstest erfolge eine erste Auswahl, dann schließt sich das Assessment-Center an, nach dem dann die Auswahl getroffen werde. In Seelze scheint dieses Modell von Erfolg gekrönt zu sein. „Ich mache den Job seit 2016. Seitdem sind alle Absolventen, die wir halten wollen, bei uns geblieben“, sagt Herberg.

Bewerbungsfrist für kommendes Jahr hat begonnen

Während die vier neuen Mitarbeiter gerade mit ihrer Ausbildung beginnen, läuft im Rathaus bereits das Auswahlverfahren für das kommende Jahr. Bewerbungen nimmt die Stadt noch bis zum 26. September, bevorzugt über das Onlinebewerbungsformular azubi.seelze.de, entgegen. Einen Einblick in die Ausbildung der Seelzer Verwaltung gibt auch der Imagefilm der Stadt, der auf You Tube zu finden ist.

Von Sandra Remmer