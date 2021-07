Dedensen

Vermutlich in Dedensen ist am Montag zwischen 6 und 8 Uhr eine Fahrerin mit ihrem Motorroller verunglückt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 46-Jährige in Begleitung ihres Hundes und stürzte dabei aus unbekannter Ursache zu Boden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gab es keine weitere Beteiligten. Die Kleinkraftradfahrerin schaffte es noch nach Hause und rief von dort aus Bekannte an, die wiederum einen Rettungswagen verständigten. Die Dedenserin kann sich allerdings weder an den genauen Unfallort noch die Unfallzeit erinnern. Sie wurde mit mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da sie schwere Verletzungen an der Schulter hatte.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die im fraglichen Zeitraum eine Frau in Begleitung eines Hundes im Bereich Dedensen gesehen haben und Angaben zum Unfallort und zur Zeit machen können. Der Roller ist auffällig in einem dunklen Cremefarbton lackiert. „Dem Hund geht es gut, er wird durch hilfsbereite Nachbarn versorgt“, sagte ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze, das unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen nimmt.

Von Thomas Tschörner