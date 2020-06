Seelze

Ein 18-jähriger Drogendealer aus Hannover hat sich am Sonnabend gegen 17 Uhr eine turbulente Verfolgungsjagd mit der Seelzer Polizei geliefert. Dabei durchquerte der Flüchtige auch verschiedene Gärten und Grundstücke, bevor die Polizisten ihn fassen konnten.

Die Beamten hatten den polizeibekannten Mann per Zufall auf einer Bank an der Hannoverschen Straße entdeckt. Als der 18-jährige die Polizeistreife sah, ergriff er unvermittelt die Flucht. Im Einsatz waren auch mehrere Drogenspürhunde, die den Fluchtweg nach weggeworfenen Drogen absuchten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und Drogenverkaufs gegen den jungen Mann ein. Nach seiner Festnahme wurde der Hannoveraner am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Sandra Remmer